Mbappé admite necessidade de mudança pela Bola de Ouro: ‘Jogar no PSG não ajuda’

Declaração do atacante acontece em meio a mais uma polêmica sobre sua permanência no time francês

Nome mais comentado na janela de transferências do futebol da Europa, Mbappé deu mais uma declaração deixando claro que deseja sair do Paris Saint-Germain. De férias em Camarões e aproveitando para realizar alguns projetos humanitários, o atacante francês foi questionado sobre o desejo de conquistar a Bola de Ouro e explicou que ficar no time de Paris não o ajuda.

“Sou jovem e tive a sorte de observar, antes de jogar. E eu mesmo banalizei o que o Messi fez, o que o Cristiano Ronaldo fez… Acho que jogar no PSG não ajuda muito, porque é um time que divide. Então, claro, isso atrai fofoca, mas não ligo porque sei o que faço e como faço”, explicou Mbappé.

A declaração do atacante acontece em meio a mais uma polêmica sobre sua permanência no time. Assim como aconteceu na janela de verão europeu em 2022, o atacante está com o nome envolvido em especulações de uma possível saída do PSG. Contudo, se na última temporada tudo ocorreu por causa de uma sondagem do Real Madrid, desta vez as conversas passaram a acontecer após Mbappé enviar uma carta para o clube de Paris informando que a próxima temporada seria a sua última vestindo o uniforme da equipe.

“Razões para acreditar que é minha última temporada no PSG? É muito simples, sou um competidor, quando jogo é para vencer. E não importa com quem eu jogue, não importa a camisa, não importa onde, não importa o ano, nunca me contento em não ganhar”, se limitou a responder o atacante sobre a possibilidade de deixar o PSG em junho de 2024.

Questionado recentemente sobre a questão envolvendo o astro francês, Nasser Al Khelaifi, presidente do PSG, garantiu que, para seguir atuando na próxima temporada pelo clube de Paris, Mbappé precisa renovar seu contrato.

“Não podemos deixá-lo ir embora como agente livre. Não podemos deixar um dos melhores jogadores de futebol do mundo ir embora de graça”, disse o dirigente durante a coletiva de apresentação de Luis Enrique como técnico do time parisiense. “Se Kylian quiser continuar com a gente, como nós queremos que continue, terá de assinar um novo contrato”. A resposta do dirigente do PSG abre a possibilidade de Mbappé deixar o clube ainda na atual janela de transferência da Europa.