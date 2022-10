Mayra Aguiar revela que mudou estratégia e planejamento para faturar tri mundial

Mayra Aguiar entrou para a história nesta terça-feira ao se sagrar tricampeã mundial. Ela se tornou a primeira judoca do Brasil a alcançar tal feito, em Tashkent, no Usbequistão. Após subir ao lugar mais alto do pódio, a atleta de 31 anos revelou que fez mudanças em seu planejamento e na estratégia para faturar mais um ouro.

“Essa medalha vai ser ‘tricomemorada'”, brincou a gaúcha. “Estou muito feliz mesmo pelo planejamento que foi feito, pelo apoio das pessoas que estavam ao meu redor e que acreditaram em mim. Estou muito feliz em como foi a competição, em como estava a minha cabeça. Procurei fazer o meu melhor a cada dia, a cada momento, principalmente nas horas difíceis. Saber que vale a pena continuar lutando. Chegar até aqui e conquistar essa medalha faz tudo valer à pena.”

Para a final da categoria até 78kg, Mayra disse que testou uma nova estratégia para superar a chinesa Zhenzao Ma, por waza-ari. “Eu sou muito afoita. Quero muito ganhar a luta. E isso é bom, mas eu estava pecando porque todo mundo já me conhecia, já me esperavam bem agressiva. Eu treinei bastante, principalmente na França, essa espera pela adversária. Consegui reverter bastante neste campeonato. Eu estava com paz mental e ao mesmo tempo agressiva isso foi um dos meus diferenciais. Com certeza, vou adotar essa estratégia nas próximas competições.”

A dona de três medalhas de bronze em Jogos Olímpicos revelou também que alterou seu planejamento de treinos dois meses antes do Mundial. “Mudei há dois meses meus horários de treino, foi meio loucura, pessoal ficou bem louco comigo até. Hoje escuto muito o meu corpo, aproveito essa experiência que acumulei ao longo da carreira. Sei até onde posso chegar, onde tenho que dar mais. Potencializei o que estava bom.”