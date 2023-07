Mayke vê clássico como chance de trazer regularidade de volta ao Palmeiras

Após apenas uma vitória nos últimos quatro jogos, o Palmeiras entrará em campo às 19h30 desta quarta-feira, no Morumbi, para jogar o primeiro de dois clássicos com o São Paulo na Copa do Brasil. Para o lateral-direito Mayke, o duelo com o rival é uma boa oportunidade para o time alviverde retomar a regularidade que o levou a diversas conquistas sob o comando do técnico Abel Ferreira.

“Os últimos resultados não foram os que queríamos, mas acontece. Para mudar essa chave, é trabalhar bastante. Estamos preparados para fazer um grande jogo, é quartas de final da Copa do Brasil, sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Estamos preparados, trabalhamos bastante para poder chegar lá e fazer um grande jogo. São 180 minutos, estamos focados para isso. Se Deus quiser, vamos lá para fazer um bom resultado”, disse o jogador.

Depois do encontro desta quarta, os rivais paulistas voltam a jogar daqui a uma semana, dia 13 de julho, dessa vez no Allianz Parque, a partir das 20 horas. “O professor Abel trabalha isso com a gente, sempre toca nessa tecla. Nós temos de saber disso: é um jogo de 180 minutos. Vamos procurar fazer um grande resultado no primeiro jogo, é muito importante. Vamos focados porque sabemos como é difícil jogar lá fora de casa”, afirmou Mayke.

Embora tenha sido eliminado pelo próprio São Paulo na edição passada da Copa do Brasil, nas oitavas de final, o Palmeiras vive uma boa fase em clássicos, não à toa está há dez jogos sem perder para seus rivais paulistas. São seis vitórias e quatro empates nos duelos mais recentes com Corinthians, São Paulo e Santos.

Entre os dois duelos com o time do Morumbi, a equipe palmeirense tem um duelo direto com o Flamengo, no Allianz Parque, às 21 horas, pela 14ª rodada do brasileirão. Quarto colocado, com 23 pontos, está dois pontos atrás dos flamenguistas, que ocupam o terceiro lugar, com 25.