Mayke valoriza conexão com a torcida e vê Palmeiras preparado: ‘Juntos, somos mais fortes’

Confronto mais esperado do futebol brasileiro nos últimos tempos, Palmeiras e Flamengo vêm polarizando as atenções pelos títulos conquistados recentemente. O lateral-direito Mayke valorizou o encontro com os cariocas e disse que o elenco está muito motivado. O duelo está marcado para este domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

“Nós, atletas, gostamos muito de disputar jogos assim. Flamengo e Palmeiras é um grande clássico e todos vão querer assistir. Estamos preparados e descansados para fazer um grande espetáculo”, afirmou o jogador de 31 anos.

Acostumado a enfrentar o clube carioca, Mayke festejou o fato de a equipe poder atuar no Allianz e destacou a sintonia que os jogadores têm com a torcida, principalmente em grandes jogos.

“A torcida nos ajuda muito. Tenho certeza de que o Allianz Parque vai estar lotado. Com a ajuda deles, somos mais fortes”, comentou.

Na atividade desta sexta-feira, Abel Ferreira trabalhou jogadas ensaiadas e comandou ainda um treino técnico. Os atacantes Dudu e Breno Rodrigues cumpriram cronograma estabelecido pelo Núcleo de Saúde e Performance. O camisa sete ainda participou do aquecimento com o elenco principal.

Vindo de derrota para o Internacional na última rodada, Mayke disse que o elenco já assimilou o revés dentro de casa e está pronto para buscar a reabilitação. “Foi uma derrota de começo de campeonato. É um jogo depois do outro e estamos focados para conseguir nosso objetivo.