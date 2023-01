Esporte Mayke é liberado e participa de treino com reservas do Palmeiras

O lateral-direito Mayke, desfalque do Palmeiras nos últimos dois jogos por causa de dores no tornozelo direito, foi liberado pelo departamento médico e participou do treinamento desta segunda-feira. A atividade comandada pelo técnico Abel Ferreira contou com os jogadores que começaram o clássico com o São Paulo no banco de reservas, incluindo os que foram aproveitados ao longo da partida, e não teve a presença dos titulares.

O time de reservas fez uma atividade técnica em dois tempo contra o time sub-20, que se prepara para decidir a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior na quarta-feira, às 15h30, no Canindé, em duelo com o América-MG. Mayke esteve no gramado do início ao fim e pode estar à disposição de Abel para enfrentar o Ituano na quarta-feira.

O lateral-direito ainda não jogou nesta temporada. Foi relacionado para o jogo de estreia no Paulistão, contra o São Bento, mas não foi aproveitado. Nos dois jogos seguintes, foi cortado por causa das dores no tornozelo direito. Ano passado, o jogador de 30 anos, que também começou a exercer a função de atacante, fez 48 partidas, 25 delas como titular.

Depois de enfrentar o Ituano, o Palmeiras, na posição de atual campeão brasileiro, disputará o título da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, vencedor da última edição da Copa do Brasil. Os dois se enfrentam às 16 horas de sábado, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Em coletiva após o clássico com o São Paulo, Abel não revelou se tem planos de poupar jogadores na partida do Paulistão.