Mayke celebra retorno ao Palmeiras nesta reta decisiva de Brasileiro: ‘Faltam nove jogos’

A reapresentação do Palmeiras nesta terça-feira (15), após folga de dois dias, marcou também volta de um importante jogador no esquema do técnico Abel Ferreira. Recuperado de lesão na panturrilha direita, Mayke centrou foco na reta final do Campeonato Brasileiro.

“Estou de volta para fazer o que eu mais amo, que é estar em campo. Faltam mais nove jogos e estou à disposição do treinador para poder ajudar meus companheiros”, afirmou o jogador, que valorizou a dedicação do departamento médico do clube.

“Agradeço a todos da fisioterapia, a todos os médicos por terem paciência, porque quando eu machuquei novamente, fiquei muito chateado. Mas o mais importante é que eu voltei bem”, completou o lateral-direito.

Mayke comentou sobre essa paralisação do Nacional por causa da Data Fifa, e disse que o técnico Abel Ferreira soube aproveitar esse período. “Os treinamentos estão muito fortes, cada vez mais intensos, mais disputados, então isso é muito bom para nós, para o treinador e para o clube.”

Nesta terça-feira, os jogadores de linha fizeram um exercício técnico de posse de bola, marcação, raciocínio e objetivos específicos. Já os goleiros trabalharam em separado.

Os desfalques no treinamento foram Mauricio, Piquerez e Bruno Rodrigues, que cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance, além de Weverton, Gustavo Gómez e Richard Ríos, servindo, respectivamente, as seleções de Brasil, Paraguai e Colômbia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Com 57 pontos e vice-líder do Brasileiro, o Palmeiras volta a campo neste domingo. O compromisso vai ser diante do Juventude, às 20h, em Caxias do Sul, em partida válida pela 30ª rodada.