Mayk e Bruninho não treinam e preocupam Guarani para duelo direto na Série B

O Guarani tem preocupações para enfrentar o Juventude pela Série B do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Mayk e o meia Bruninho não treinaram pelo segundo dia seguido por problemas físicos e serão reavaliados durante a semana.

A dupla já tinha sido preservada na reapresentação de terça-feira e também ficou fora do treino desta quarta. Mayk foi substituído no empate por 1 a 1 com o Ituano por conta de um desconforto muscular, enquanto Bruninho saiu com dores no joelho. Caíque e Isaque, respectivamente, são as opções mais prováveis para substituí-los.

Nesta semana, o Guarani também acertou o empréstimo do atacante Filipe Chrysman, de 21 anos, ao São Bento, para a Copa Paulista. O empréstimo faz parte da negociação do zagueiro Lucas Adell, que assinou em definitivo com o clube de Campinas até o fim do Paulistão de 2024. Filipe é formado pelo Flamengo e é um dos sobreviventes da tragédia do Ninho do Urubu, em 2019. O incêndio no CT vitimou 10 atletas da base do clube carioca.

Outra notícia foi o detalhamento de mais rodadas da Série B, incluindo o dérbi com a Ponte Preta. O clássico foi marcado para sexta-feira (1º de setembro), às 21h30, o que não agradou a torcida. A diretoria já trabalha para transferir a partida para sábado ou domingo.

Após o empate com o Ituano, o Guarani aparece em quinto lugar na Série B do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos, apenas um a menos do que o quarto colocado Criciúma. O jogo diante do Juventude, pela 23ª rodada, será realizado no domingo, às 18h, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Trata-se de um confronto direto, já que os gaúchos estão em sexto lugar com 36 pontos.