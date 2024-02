Esporte Mayk é apresentado no Grêmio e mostra personalidade: ‘Não vim a passeio e estou pronto’

O lateral-esquerdo Mayk sabe que terá de se empenhar muito para desbancar Reinaldo na equipe titular do Grêmio. Contratado do Guarani, o reforço foi apresentado nesta quarta-feira e chegou mostrando enorme personalidade ao dizer que “está pronto” até para jogar o Gre-Nal de domingo.

“Não vim a passeio, vim a trabalho”, afirmou o novo camisa 26, de apenas 24 anos, que celebrou bastante o acordo. “Me emocionei bastante, minha família também. Isso é um sonho”, disse. “Feliz daquele que veste a camisa do Grêmio e estou tendo essa oportunidade.”

Diferentemente de Reinaldo, que é um lateral de enorme apoio, Mayk se destaca mais por ser forte defensivamente e essa característica pode render-lhe oportunidades em jogos mais complicados ou quando Renato Gaúcho quiser segurar um resultado.

“Reinaldo é uma excelente pessoa, um cara gente fina. Conversamos e é um jogador com uma carreira extremamente importante, da qual respeito bastante. Mas, estando bem, é brigar por posição, porque eu não vim aqui a passeio, mas com respeito e dedicação. Quem joga ou não será uma decisão do Renato e da comissão técnica.”

Mayk ainda teve de explicar como está fisicamente após sofrer com uma infecção e vir somente realizando trabalhos físicos. Ele garante que o problema já está superado e não esconde a ambição de ao menos ser relacionado para o clássico com o Internacional.

“Estou bem, isso (problema físico) veio de Campinas. Tive uma pequena inflamação, mas estou à disposição do Renato. Eu nasci pronto, esse trabalho que levamos na vida: ‘tem de estar pronto sempre’. Quando precisar de mim estarei para compor, para comprar a ideia, me adaptar e buscar vencer.”