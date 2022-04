Maycon quer ver Corinthians repetindo atuação contra o Boca: ‘Entrega completa’

O Corinthians vem sendo bastante criticado por sua postura sonolenta em campo em determinados jogos. O elenco foi bastante criticado após a derrota no clássico diante do Palmeiras, no sábado, e o volante Maycon espera que tal desempenho não se repita mais. Herói na vitória sobre o Boca Juniors ao marcar os gols da vitória por 2 a 0 na Libertadores, o volante diz que a entrega apresentada diante dos argentinos tem de ser a tônica para a sequência da temporada.

Encontrar um padrão de jogo e uma escalação titular vem sendo árdua tarefa para o técnico Vitor Pereira, fora diante do Boca Juniors por causa de positivo para a covid-19. Mesmo ausente da beirada do campo, o português deve ter se orgulhado do que presenciou na terceira rodada da Libertadores.

Ainda não sendo brilhante, ao menos o Corinthians mostrou a tão famosa garra característica de sua história, com luta pela bola, vibração e, sobretudo, mais disposição. “Viemos de uma derrota dura. A gente odeia perder para o Palmeiras, e se entregou muito. O grupo mereceu a vitória e tem de jogos todos os jogos desta maneira”, afirmou o volante Maycon, ao SBT.

Na visão do camisa 5, mesmo ainda longe de apresentar um futebol de encher os olhos, o Corinthians não pode entrar para as partidas com apatia. “A entrega tem de ser completa para conquistarmos nossos objetivos.”

Para repetir boas atuações, o volante clama para a torcida mais uma vez lotar a neo Química Arena diante do Fortaleza, pelo Brasileirão, no domingo. “(Diante do Boca Juniors) A torcida lotou e fizemos um jogo com o espírito do Corinthians.”

Contra os cearenses, será o sexto na Neo Química desde que Vitor Pereira chegou ao clube. Invicto em casa, a confiança aumenta bastante ao analisar os números. O Corinthians do treinador português é arrasador em sua casa. Foram cinco partidas, com quatro vitórias e um empate. O ataque fez 12 gols e sofreu somente um. A ideia é repetir as boas apresentações diante do lanterna do Brasileirão para alcançar os nove pontos e permanecer no G-4.