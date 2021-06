Max Verstappen bate, Hamilton erra e Sergio Perez vence o GP do Azerbaijão

O mexicano Sergio Perez conquistou a sua segunda vitória na carreira, neste domino, ao vencer o GP do Azerbaijão de Fórmula 1. O piloto da Red Bull fez uma prova consistente e contou com a batida do companheiro Max Verstappen e do erro do heptacampeão Lewis Hamilton, que ficaram fora da corrida.

O pódio ficou completo com o veterano tetracampeão Sebastian Vettel, em segundo, e o francês Pierre Gasly, da Alpha Tauri, em terceiro.

Com o resultado, Verstappen se mantém na liderança do Mundial, com 105 pontos, quatro à frente de Hamilton. Perez alcançou os 69 pontos, superando Lando Norris (66), da McLaren e Charles Leclerc (52), da Ferrari. Valtteri Bottas, após mais uma prova omissa, acumula apenas 47 pontos.

Leclerc manteve o primeiro lugar na largada, mas como ele próprio já havia previsto após obter a pole, seria muito difícil suportar o ritmo de Mercedes e Red Bull. Com isso, o piloto da Ferrari acabou superado por Hamilton na terceira volta, por Verstappen na sétima e também por Perez na oitava.

Na primeira troca de pneus, o trabalho da Red Bull nos boxes foi impressionante, ao fazer a troca de Verstappen em 1s9, contra 4s7 da Mercedes com Hamilton. Com isso, o holandês voltou em segundo, à frente de Perez, com o britânico em quarto.

A liderança ficou para o alemão Sebastian Vettel (Aston Martin), que não assumia a primeira posição em uma prova desde o GP do Brasil, em 2019. Ele apostou em pneus macios, mas que duraram apenas até a volta 19.

Verstappen assumiu a ponta e teve a ajuda de Perez para segurar o ímpeto de Hamilton, que era o terceiro e não tinha a colaboração de Bottas, apenas em décimo.

O ritmo alucinante da prova teve de ser quebrado com a entrada do safety car, na volta 32, após o canadense Lance Stroll, da Aston Martin, bater no muro. Foi o primeiro acidente da prova, depois das sessões de treino apresentarem uma série de incidentes.

Na relargada, após quatro voltas, os três primeiros lugares permaneceram com os mesmos donos, mas o destaque foi o alemão Sebastian Vettel, que com duas ultrapassagens sensacionais assumiu a quarta posição.

Mas o momento mais espetacular da prova estava reservado para a volta 46. O pneu esquerdo traseiro da Red Bull de Verstappen furou e o carro foi no muro. Ao sair do carro, o piloto, nervoso, deu um chute no pneu.

A direção de prova interrompeu a corrida com 3 voltas para o fim para a limpeza da pista após o acidente de Verstappen. Na nova largada, Hamilton forçou muito em cima de Perez e passou reto ao final da reta principal. Ele não deixava de pontuar desde o abandono no GP da Áustria de 2018. Já o mexicano manteve a ponta nas três voltas finais e venceu pela segunda vez na carreira, com Vettel em segundo e Gasly em terceiro.

Veja a classificação do GP do Azerbaijão:

1º) Sergio Perez (MEX/Red Bull), em 3h33min56s620

2º) Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin), a 1s385

3º) Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri), a 2s762

4º) Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 3s828

5º) Lando Norris (GBR/McLaren), a 4s754

6º) Fernando Alonso (ESP/Alpine), a 6s382

7º) Yuki Tsunoda (JAP/AlphatTauri), a 6s624

8º) Carlos Sainz (ESP/Ferrari), a 7s709

9º) Daniel Ricciardo (AUS/McLaren), a 8s874

10º) Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo), a 9s576

11º) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo), a 10s254

12º) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), 11s264

13º) Mick Schumacher (ALE/Haas), a 14s241

14º) Nikita Mazepin (RUS/Haas), a 14s315

15°) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes, a 17s668

16º) Nicholas Latifi (CAN/Williams), a 42s379

Não completaram a prova:

George Russell (GBR/Williams)

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

Esteban Ocon (FRA/Alpine)