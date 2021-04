Mavericks batem líder Utah Jazz e embalam 5ª vitória seguida; Suns vencem Rockets

Para embalar de vez na atual temporada, o Dallas Mavericks conseguiu um importante resultado na rodada de segunda-feira da NBA ao vencer o líder Utah Jazz por 111 a 103, no ginásio American Airlines Center, em Dallas. Foi o quinto triunfo consecutivo do time do Texas, que está na sétima colocação da Conferência Oeste com 28 vitórias e 21 derrotas.

Como de costume, o astro esloveno Luka Doncic foi o nome dos Mavericks na partida e por pouco não conseguiu mais um “triple-double” (dois dígitos em três fundamentos) na carreira – 31 pontos, nove rebotes e oito assistências. O ala Dorian Finney-Smith anotou 23 pontos e Jalen Brunson fechou o jogo com 20.

Pelo lado do Jazz, melhor campanha do Oeste e de toda a NBA (38 vitórias em 50 jogos), Mike Conley foi o melhor durante toda a partida, fechando com 28 pontos. Bojan Bogdanovic, Donovan Mitchell e Jordan Clarkson anotaram 16 pontos cada, enquanto que o pivô francês Rudy Gobert conseguiu um “double-double” (dois dígitos em dois fundamentos) de 14 pontos e 15 rebotes.

Em grande fase na temporada, o Phoenix Suns fez mais uma vítima, mesmo jogando fora de casa. Atuando no ginásio Toyota Center, em Houston, a franquia do Arizona sofreu, mas derrotou o Houston Rockets no fim por 133 a 130, emendando a sua sexta vitória consecutiva na liga.

Com 36 pontos, seis rebotes e seis assistências, Devin Booker foi o melhor da partida. Deandre Ayton, com um “double-double” de 27 pontos e 11 rebotes, Mikal Bridges, que fez 20 pontos, e o veterano Chris Paul, com 19 pontos e 11 assistências, foram os outros nomes da equipe vencedora.

Com mais um resultado positivo, os Suns permanecem na segunda posição do Oeste com um ótimo retrospecto de 35-14. Já os Rockets sofreram a sua quinta derrota seguida, ficando estacionados na 14.ª e penúltima colocação na mesma conferência, com uma campanha de 13-37.

Em Nova York, no duelo dos dois times da cidade, o Brooklyn Nets recebeu, no ginásio Barclays Center, o New York Knicks e venceu pelo placar de 114 a 112 em uma partida disputada até o final com direito a destaques individuais em ambas partes.

Mesmo sem o armador James Harden, que saiu no início do jogo com uma lesão no músculo posterior da coxa, os Nets conseguiram se manter na frente no placar praticamente o tempo inteiro. Muito disso se deveu a Kyrie Irving, que fez 40 pontos e deu sete assistências. Além dele, Jeff Green foi muito importante com 23 pontos, assim como Joe Harris, que terminou com 16 pontos e oito rebotes.

Já pelo lado derrotado, o destaque foi para o “triple-double” de Julius Randle com 19 pontos, 15 rebotes e 12 assistências. Além dele, RJ Barrett (22), Derrick Rose (16) e Reggie Bullock (21) tiveram pontuações expressivas.

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Brooklyn Nets 114 x 112 New York Knicks

Toronto Raptors 103 x 101 Washington Wizards

Dallas Mavericks 111 x 103 Utah Jazz

Minnesota Timberwolves 116 x 106 Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder 108 x 132 Detroit Pistons

San Antonio Spurs 101 x 125 Cleveland Cavaliers

Houston Rockets 130 x 133 Phoenix Suns

