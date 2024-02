Maurício Lemos e Zaracho sofrem lesões musculares e se tornam desfalques no Atlético-MG

A derrota no clássico diante do Cruzeiro na Arena MRV trouxe grandes estragos ao Atlético-MG. Além da revolta da torcida com mais um revés caseiro diante do arquirrival, o técnico Luiz Felipe Scolari ainda perdeu duas Pécs importantes do elenco por lesão: Maurício Lemos e Zaracho.

Após a realização de exames médicos nesta terça-feira, foram constatados problemas musculares na dupla de estrangeiros, que deve ficar ausente dos gramados por algumas rodadas do estadual. O clube evitou falar em tempo de recuperação.

Titular absoluto da defesa e nome de confiança de Felipão, o uruguaio Maurício Lemos sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda. Já o meia argentino teve constatada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

Ambos já iniciaram tratamento com a fisioterapia do Atlético e serão desfalque não apenas diante do Athletic, quinta-feira, em São João del Rei, mas ainda devem ser ausência diante do Tombense (14/2) e do Itabirito (17/2).

A ideia dos médicos do clube é recuperá-los ainda em fevereiro, para o clássico com o América, agendado para dia 24, ou para a última partida da fase de classificação, dia 2 de março, contra o Ipatinga. Felipão espera contar com os gringos nas fases decisivas.