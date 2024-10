Esporte Maurício exalta regularidade do Palmeiras e projeta reta final do Brasileiro: ‘Briga acirrada’

A um ponto do líder Botafogo (57 a 56) e vindo de seis vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras espera manter a regularidade para as rodadas que restam a fim de buscar o terceiro título seguido do torneio. Para o meio-campista Maurício, o time precisa manter essa regularidade para aumentar ainda mais suas chances de faturar o Nacional.

“Manter essa regularidade com vitórias é importante em qualquer grupo. Nos dá tranquilidade e confiança para os próximos jogos. Esta reta final (do Brasileiro) vai ser uma briga acirrada pelo topo, mas estamos treinando muito forte”, comentou.

O Palmeiras vem de triunfos seguidos sobre São Paulo, Cuiabá, Athletico-PR, Criciúma, Vasco e Atlético-MG. Antes dessa sequência, o clube havia segurado um empate de 1 a 1 com o Flamengo no Rio, no dia 11 de agosto.

O Palmeiras treinou nesta quinta-feira visando a partida do fim de semana. O desafio vai ser diante do Red Bull Bragantino no sábado, em Bragança Paulista, às 16h30, pela 29ª rodada.

Na atividade, o treinador Abel Ferreira comandou um treinamento técnico e aprimorou as finalizações. Ao lado do Botafogo, a equipe paulista ostenta o melhor ataque do Brasileiro: 46 gols marcados.

Sobre o duelo com o Bragantino, Maurício prevê dificuldades pela imposição física do adversário. “É um time novo em termos de idade, mas que tem muita força. Isso torna o jogo perigoso. Estudamos bastante o rival e fizemos treinos específicos”, afirmou o jogador de 23 anos.

Abel finaliza a preparação nesta sexta, quando vai definir a equipe que inicia a partida. Contratado junto ao Inter em junho deste ano, Maurício comentou sobre sua adaptação.

“É difícil trocar de time e já estar jogando e inserido no grupo. Os companheiros me ajudaram bastante e o importante é estar brigando por títulos”, afirmou o atleta que tem 14 jogos e três gols pelo Palmeiras.