Maurício Barbieri e Abel Braga iniciam trabalhos no Vasco: ‘Expectativa grande’

A temporada de 2023 começa oficialmente para o Vasco na próxima segunda-feira, data da reapresentação do elenco. Promovido à elite nacional, a equipe não quer saber mais de passar vexames e iniciou seu planejamento de reforços nesta quinta-feira, no primeiro dia de trabalho do técnico Maurício Barbieri e do diretor técnico Abel Braga.

A dupla se apresentou no Centro de Treinamento Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus, com os demais membros da comissão técnica e do staff vascaíno. Barbieri vai avaliar todos os nomes do elenco e indicar com quem gostaria de contar para 2023. Abel Braga será seu braço direito para ajudar na missão.

“Estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui. Agradecer a todos pela recepção. É um prazer e uma satisfação enorme estar aqui”, afirmou Barbieri, feliz com a indicação de Abel Braga e com a confiança dos dirigentes.

“Tenho muita consciência da importância de todos, o Vasco é gigante, tem uma história imensa, e começa agora uma outra trajetória”, disse. “A expectativa do muro pra fora é muito grande, precisamos estar aptos a atendê-la e tenho certeza que faremos isso. Encaro essa pressão como positiva”, seguiu, ciente que necessitará resgatar a equipe vencedora e repetir em São Januário o bom papel feito no Red Bull Bragantino.

“Se já era um clube onde todo mundo gostaria de ter a oportunidade de trabalhar anteriormente, agora ainda mais. Somos privilegiados de estar aqui e com a nossa força e nosso trabalho, tenho certeza que entregaremos os resultados.”

Apesar de já conhecer bem o Vasco, onde foi jogador por mais de 150 jogos, além de comandar a equipe em 2000 e em 2019, Abel Braga também estava radiante em seu primeiro dia como dirigente.

“Estou muito feliz com esse retorno para o Vasco. Será uma função nova, onde vou tentar dar ao treinador aquilo que eu gostaria que tivessem me dado”, revelou. “O clube vem de um acesso carregado pelo torcedor. Em uma situação completamente diferente da minha última passagem. Agora encontramos um mundo diferente, que tem a ver com o Vasco”, avaliou. “Peço calma, teremos um treinador jovem, de nível excelente, que vem de um grande trabalho e tenho certeza que atenderemos as expectativas.”