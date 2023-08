Matthäus expõe crise no Bayern e detona Tuchel: ‘Ainda não conseguiu montar sua equipe’

Quando Harry Kane finalmente deixou o Tottenham, após 4369 dias defendendo o clube inglês, sua expectativa era de ganhar títulos – algo que não o fez na Inglaterra – no poderoso Bayern de Munique. Só que o que encontrou quando pousou na Alemanha foi algo bem diferente disso: uma crise interna.

A derrota deste sábado pela Supercopa da Alemanha deu um gostinho do que o goleador vai encontrar no novo desafio. O Bayern perdeu, em casa, para o RB Leipzig. Dani Olmo foi responsável pelos três gols da partida, dois deles marcados no primeiro tempo. O resultado não agradou nem um pouco Lothar Matthäus, ídolo do time e do futebol alemãoä

“O que Tuchel tem mostrado é que ainda não conseguiu montar sua equipe”, analisou o ex-jogador. “A equipe perdeu por 3 a 0 para o Leipzig em casa. Duas crianças de dez anos me perguntaram porque o time ainda não engrenou, mas vou manter minha resposta para mim.”

Segundo Matthäus, que foi duro nas palavras, Tuchel não tem convicção do que está fazendo no comando da equipe. “Por que Upamecano joga em vez de Kim (Min-jae)? Com quem Tuchel queria assinar? Por que Kimmich joga de 8 e não como meia defensivo, onde está no seu melhor nível e desempenho a nível global?”, desabafou. “Por que Kimmich continua cobrando escanteios depois de centenas de escanteios errados? É melhor dar a Sané essas chances.”

“As oportunidades não foram aproveitadas. Perdemos novamente. Como sempre, nada de novo”, esbravejou Matthäus. “Os comentários de Tuchel me surpreenderam e são negativos. Tenho certeza que isso vai causar ressentimento e surpresa entre os jogadores”, concluiu, ressaltando o clima ruim que toma conta dos vestiários do Bayern.

Pensando em Harry Kane, recém contratado pelo clube, Matthäus diz que o astro inglês deve estar se perguntando se ao menos houve treinamento em Munique nas últimas quatro semanas. Não houve nada que o atacante pudesse fazer para evitar a derrota para o RB Leipzig no sábado. Não houveram grandes passes que deixassem o goleador em condições de marcar em sua estreia na equipe alemã.