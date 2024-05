Esporte Matos e Melo garantem 1ª vitória do Brasil em Roland Garros; duplas de Ingrid e de Stefani caem

Demorou, mas o Brasil finalmente quebrou o tabu e comemorou sua primeira vitória na atual edição de Roland Garros. Após ver seus seis representantes de simples eliminados na estreia, o País festejou o triunfo de Rafael Matos e Marcelo Melo no tie-break do terceiro set. Já Ingrid Martins levou a virada da dupla cabeça de chave 2 enquanto Luisa Stefani teve de desistir por causa de dores nas costas da parceira holandesa Demi Schuurs.

Matos e Melo enfrentaram os alemães Hendrik Jebens e Constantin Frantzen e saíram na frente, com 7/6 (7/4) no primeiro set. Os europeus reagiram e empataram a partida com 6/4. Em um terceiro set equilibrado, a decisão acabou no tie-break e os brasileiros foram logo abrindo 3 a 1. Mas permitiram a virada para 4 a 3.

A parcial mais longa, decidida com quem chega a 10 pontos, foi bastante parelha. E cheia de emoção e reviravoltas. Superando os dois serviços dos alemães, os brasileiros voltaram a mandar no placar, com 6 a 5. Sacar bem era necessário para abrir vantagem. Mas veio um ponto para cada lado.

Desta vez sacando bem, Jebens e Frantzen retomaram a dianteira com 8 a 7, aumentando a pressão nos brasileiros. O primeiro match point veio com 9 a 8 para Melo e Matos. Não aproveitaram. Na segunda chance, com o saque, fecharam por 11 a 9.

ABANDONO E VIRADA NO FEMININO

Cabeças de chave 3 em Roland Garros e esperança de título, Luisa Stefani e Demi Schuurs sequer foram à quadra. Por causa de um problema lombar da holandesa, foram obrigadas a abandonar o jogo contra a romena Irina Begu e a argentina Nadia Podoroska.

“Fizemos de tudo para estarmos prontas para jogar, mas infelizmente a Demi sentiu as costas no treino de ontem (quinta-feira) e não estava em condições de jogar. Muito triste, mas são coisas que acontecem”, lamentou Luisa Stefani.

Quem também não teve motivos para festejar foi Ingrid Martins. Ao lado da inglesa Olivia Nicholls, a brasileira até largou bem, com 7/5 no primeiro set. Mas a australiana Ellen Perez e a americana Nicole Melichar-Martinez mostraram o motivo de formarem a segunda dupla favorita em Paris, ao buscarem a virada com 6/2 e 6/1.