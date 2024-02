Matías Viña é relacionado no Flamengo antes de ir à Itália acompanhar nascimento da filha

O uruguaio Matias Viña deve fazer sua estreia no Flamengo neste sábado, em jogo do Campeonato Carioca contra o Volta Redonda, iniciando sua “maratona” no carnaval. O jogador foi relacionado para a partida agendada para o Maracanã, antes de viagem à Itália, onde acompanhará o nascimento da filha.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Matías Viña está relacionado para a partida contra o Volta Redonda. O lateral viaja no domingo (11) para acompanhar o nascimento da filha Faustina na Itália e será apresentado oficialmente aos jornalistas após o retorno ao Brasil”, revelou o clube.

Recuperado das dores no joelho em problema quando ainda defendia o Sassuolo, Viña deve iniciar na reserva, com Ayrton Lucas mantido entre os titulares. Mas tem tudo para entrar, já que Tite vem fazendo uma rotação no elenco e pretende ver o reforço em ação.

“Estou me sinto muito bem, a atuação aqui no Brasil é diferente pelo calor, muito pesada, mas no treinamento estou me sentindo cada vez melhor para estar no campo, com meus companheiros, melhorando a cada dia”, disse o lateral, que vestirá a camisa 17, revelando que vem sofrendo fora dos gramados.

“A ansiedade (para jogar) é muita. O último jogo eu acompanhei de fora e ver a torcida no Maracanã dá vontade de estar logo jogando. Estou muito melhor fisicamente e pronto para estrear. Espero que seja no próximo jogo”, previu.

O jogador ainda revelou que fez um acordo para ir à Itália acompanhar o nascimento de Faustina e não escondeu que sofre por estar longe da mulher e da futura herdeira. “Momento difícil a decisão de vir aqui para o Brasil por causa do nascimento de minha filha. Minha mulher não pôde vir porque está grávida, mas fiz acordo para estar presente no nascimento e depois elas estarão comigo aqui.”