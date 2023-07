Matías Rossi é ‘perfeito’ em Interlagos e ganha corrida 1 da Stock Car; Zonta leva a 2ª

Matías Rossi venceu a corrida 1 da quinta etapa da Stock Car, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, neste domingo. O piloto da Full Time manteve o domínio estabelecido já no treino classificatório de sábado e fez uma corrida perfeita. Felipe Baptista (KTF Sports) e Felipe Massa (Lubrax Podium) também subiram ao pódio. Já na segunda corrida do dia deu Ricardo Zonta. O piloto da RCM fez boa recuperação, conseguindo a liderança já na largada. Felipe Massa (Lubrax Podium) e Matías Rossi (Full Time) completaram o pódio.

Essa foi a terceira vitória de Matías Rossi na Stock Car, sendo a segunda em Interlagos. Ele é o único estrangeiro a sair do autódromo paulista em primeiro lugar. No ano passado, também chegou na frente. Felipe Massa pôde comemorar. Foi o primeiro pódio do ex-Fórmula 1 em duas temporadas na Stock Car.

A prova começou com o mesmo tom do classificatório de sábado. O argentino Matías Rossi (Full Time) disparou na frente, defendendo a pole, deixando a disputa para quem estava mais atrás. Logo no início, Denis Navarro (Cavaleiro Sports) precisou deixar a corrida depois de um choque. Fez isso para recuperar o carro a tempo da segunda rodada.

Entre as voltas 5 e 6, Dudu Barrichello (Full Time) teve bons avanços, mostrando que a vitória na etapa de Cascavel (PR) não foi por acaso e o motivou para o restante da temporada. Ele passou por Enzo Elias e chegou próximo dos cinco primeiros. O piloto da Crown Racing passou a defender-se de Guilherme Salas (KTF Sports) e Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel), com os três protagonizando um three wide (quando três carros chegam a alinhar-se na pista). Quem soube aproveitar a disputa foram os pilotos mais experientes. Daniel Serra (Eurofarma), Thiago Camilo (Ipiranga Racing) e Rubens Barrichello (Full Time) avançaram nos espaços e subiram posições. Rubinho chegou a ficar logo atrás do filho, Dudu, mas não conseguiu avançar para disputar a posição.

Ainda antes das paradas para os boxes, Felipe Massa (Lubrax Podium) chegou ao top-3, tomando a posição de Ricardo Zonta (RCM). Nelson Piquet Jr. (Crown Racing) protagonizou uma briga entre dois ex-Fórmula 1, tentando ultrapassar Massa. Piquet optou por parar antes e fez o melhor tempo de parada, com 35s093. Ele chegou a ocupar o primeiro lugar quando Rossi foi para os boxes, mas o argentino conseguiu manter a liderança, com um pit-stop de 36s400.

O líder do campeonato, Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) começou a prova apenas em 25º. Ele conseguiu avançar e deixou a parada do box para quase o fim da prova, estratégia que lhe garantiu subir próximo do top-10. As paradas, por outro lado, não beneficiaram Dudu Barrichello, que foi para a parte de trás do pelotão. Rubens Barrichello brigou com Guilherme Sallas pela décima posição. Melhor para Rubinho, que conseguiu garantir a posição e a pole na corrida 2.

SEGUNDA PROVA

Massa e Rossi apenas mudaram de lugar no top-3 da segunda corrida, vencida por Zonta após ultrapassagem na largada sobre o pole Rubens Barrichello. O argentino, vencedor da corrida 1, desceu dois degraus. Já Massa quase chegou a liderança, mas, depois de chegar em terceiro na primeira prova, foi o segundo – primeira vez que o ex-Fórmula 1 chegou entre os três primeiros em dois anos de modalidade, já com conquista dupla.

Rubens Barrichello (Full Time) não conseguiu aproveitar a vantagem de largar em primeiro e perdeu a posição logo largada. O companheiro de equipe, Gianluca Petecof, saiu em segundo e também não largou bem. Ricardo Zonta (RCM), Thiago Camilo (Ipiranga Racing) e Daniel Serra (Eurofarma) avançaram e ganharam as primeiras posições. Gaetano Di Mauro (Hot Car) quase chegou a liderança, mas foi fechado por Zonta. Felipe Massa, motivado pelo primeiro pódio na Stock Car na corrida 1, subiu da oitava para a segunda posição.

Enzo Elias teve um final de semana duro em Interlagos. O piloto havia chegado pela primeira vez ao Q3 no sábado. Porém, na corrida 1, perdeu muitas posições e terminou em último. Ele tentou voltar na segunda prova, mas teve de abandonar a etapa após um choque. “Tivemos um vazamento no pneu. Já estava bem mais murcho. Fiz uma boa largada na corrida 2, próximo da metade do pelotão. No S do Senna, quando todo mundo abriu, não tinha para onde ir, bati e acabou o final de semana. Mas vamos para a próxima”, lamentou o jovem piloto da Crown Racing.

O safety car teve que entrar na pista quando o carro da Blau Motorsport pilotado por Diego Nunes começou a pegar fogo. O piloto não se feriu e o incêndio foi contido. No treino classificatório, o companheiro de Diego, Allam Khodair também teve problemas com fogo no carro. Segundo a equipe, o caso de Khodair foi causado por vazamento de combustível. Não se sabe ainda se foi esse o motivo que causou o incêndio com Diego neste domingo.

A saída do safety car já indicou a janela para paradas. Massa protagonizou boa disputa defendendo-se de Rubens Barrichello (Full Time) e avançando contra o líder Ricardo Zonta. A disputa vinha acirrada até que Massa e Rubinho foram juntos aos boxes. O primeiro freiou e o segundo tocou na traseira do piloto da Lubrax Podium. A batida chegou a ser investigada pelos comissários, mas não impediu que Massa voltasse a frente de Matías Rossi e chegasse a liderança, pouco antes de Zonta ir para sua parada. O piloto da RCM conseguiu voltar a pista à frente, graças ao uso do push na saída do box, deixando Massa em segundo.

Resultado da corrida 1 em Interlagos:

1º – Matias Rossi

2º – Felipe Baptista

3º – Felipe Massa

4º – Nelson Piquet Jr.

5º – Gaetano Di Mauro

6º – Ricardo Zonta

7º – Daniel Serra

8º – Thiago Camilo

9º – Gianluca Petecof

10º – Rubens Barrichello

11º – Guilherme Salas

12º – Dudu Barrichello

13º – Cacá Bueno

14º – Lucas Foresti

15º – Rafael Suzuki

16º – Marcos Gomes

17º – Bruno Baptista

18º – Rodrigo Baptista

19º – Diogo Nunes

20º – Ricardo Maurício

21º – Raphael Teixeira

22º – Lucas Kohl

23º – Gabriel Casagrande

24º – Júlio Campos

25º – Tony Kanaan

26º – Allam Khodair

27º – César Ramos

28º – Sérgio Jimenez

29º – Átila Abreu

30º – Enzo Elias

Resultado da corrida 2:

1º – Ricardo Zonta

2º – Felipe Massa

3º – Matías Rossi

4º – Nelson Piquet Jr.

5º – Daniel Serra

6º – Rubens Barrichello

7º – Felipe Baptista

8º – Gianluca Petecof

9º – Dudu Barrichello

10º – Átila Abreu

11º – Júlio Campos

12º – Rafael Suzuki

13º – Thiago Camilo

14º – Gaetano Di Mauro

15º – Guilherme Salas

16º – Ricardo Maurício

17º – Marcos Gomes

18º – Lucas Foresti

19º – Sérgio Jimenez

20º – Denis Navarro

21º – César Ramos

22º – Gabriel Casagrande

23º – Allam Khodair

24º – Rodrigo Baptista

25º – Tony Kanaan

26º – Lucas Kohl

27º – Cacá Bueno

28º – Diego Nunes

29º – Enzo Elias

30º – Raphael Teixeira