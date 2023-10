Esporte Matías Rojas é relacionado e Corinthians terá força máxima em decisão com o Fortaleza

Mano Menezes não terá problemas para escalar o Corinthians em sua primeira decisão nesta terceira passagem pelo clube. O treinador relacionou 25 jogadores para o duelo de volta contra o Fortaleza, pelas semifinais da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira, no Castelão. A novidade da lista fica por conta DO RETORNO DE Matias Rojas, recuperado de problema muscular.

O meia-atacante foi desfalque no jogo de ida contra os cearenses e também no clássico com o São Paulo. O problema muscular foi diagnosticado já na Neo Química Arena, quando o time iria aquecer para entrar em campo. Giuliano acabou herdando a vaga naquele empate por 1 a 1.

O treinador, diferentemente de Vanderlei Luxemburgo, não escondeu os relacionados, mas como fizera antes do clássico, só divulgará a escalação momentos antes de a bola rolar nesta terça-feira. Rojas disputaria a vaga novamente com Giuliano, caso o técnico não pense em mudar o esquema.

Em sua apresentação, o treinador avisou que não pretendia radicalizar na escalação do time e celebrou conhecer quatro dos cinco jogadores de linha de sua segunda passagem pelo clube: Cássio, Fagner, Gil e Fábio Santos. Com todos descansados, deve completar a defesa Com Lucas Veríssimo, apesar dos elogios a Bruno Méndez.

O técnico aposta na força defensiva para segurar a pressão do Fortaleza em sua casa, que estará lotada, mas também quer o Corinthians “propondo o jogo”. A ideia é contra-atacar com precisão e buscar o gol para tentar a vaga na decisão – somente o título da Copa Sul-Americana salva a temporada.