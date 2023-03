Matheus Jesus aposta em clima ‘mágico’ no Majestoso para o acesso da Ponte Preta

A Ponte Preta está muito próxima de confirmar seu retorno à elite estadual por conta da vitória, por 3 a 0, diante do XV de Piracicaba, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista A2. Para o volante Matheus Jesus, o clima mágico do Moisés Lucarelli será fator decisivo para confirmar o acesso.

“Jogar no Majestoso é mágico, ainda mais como tem sido nesses últimos jogos, lotado, com a torcida sempre apoiando. Eu acho que é uma grande conquista trazer o público de volta ao Majestoso. Eu que sou da casa, fazia tempo que não via jogos lotados assim, com a torcida apoiando tanto. Fico feliz e espero que a gente possa conseguir a vitória sábado e colocar a Ponte de novo na Série A1”, disse.

DISPUTA POR MAIOR PÚBLICO – Na partida contra o Comercial, pelas quartas de final, 11.136 torcedores viram a Ponte Preta vencer por 3 a 0, quebrando recorde desta edição do Paulista A2. Um dia depois, porém, o XV de Piracicaba assumiu a liderança ao colocar 13.070 torcedores no empate sem gols com a Portuguesa Santista.

A expectativa para o duelo é de casa cheia, já que os ingressos foram esgotados logo no primeiro dia. Entretanto, uma nova carga de ingressos será colocada à venda caso sócios e crianças de até 12 anos não façam suas trocas até quinta-feira.

Na primeira partida, Matheus Jesus teve boa atuação e fez um gol na vitória por 3 a 0. Apesar da grande vantagem, o jogador fez elogios ao XV e pediu o mesmo foco ao elenco.

“Feliz pelo momento, último jogo, um grande resultado, mas o foco continua. O XV de Piracicaba tem um grande time. No primeiro jogo fizeram um grande primeiro tempo, encurralaram um pouco a gente. Vamos trabalhar durante essa semana para que no sábado a gente faça mais um grande jogo e possa sair com a vitória”, garantiu.

A partida decisiva será realizada no sábado, às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). A Ponte Preta pode perder por até dois gols para avançar à final e garantir o acesso. Em caso de vitória do XV de Piracicaba por três gols, a decisão vai para os pênaltis.

Quem avançar, encara o vencedor de Novorizontino x Noroeste. No primeiro jogo, os times empataram por 1 a 1. O segundo jogo também será disputado no sábado, às 15h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).