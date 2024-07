Matheus Henrique se diz ansioso por estreia e revela ter adiado lua de mel pelo Cruzeiro

Apresentado nesta segunda-feira como reforço do Cruzeiro, o volante Matheus Henrique se diz ansioso por viver um novo amor, agora, no time celeste. Ele revelou ter adiado a lua de mel com sua esposa para assinar com o clube mineiro. A negociação foi conduzida por Alexandre Mattos, responsável por qualificar o elenco neste segundo semestre de Campeonato Brasileiro.

“Casei num sábado e estava viajando para a Itália na terça-feira para resolver essa questão. O Alexandre (Mattos) falou que ficaria para dezembro (a lua de mel). Eu concordei, se ele resolvesse lá, ficaria para dezembro”, disse o atleta aos risos, explicando a sua saída do Sassuolo, que foi rebaixado à Série B do Campeonato Italiano.

Apesar da ansiedade, o jogador não quer antecipar etapas para estrear pelo clube mineiro. Matheus Henrique está sem jogar desde o dia 19 de maio, na derrota do Sassuolo para o Cagliari por 2 a 0, pela 37ª rodada do Campeonato Italiano.

“Estava de férias há três semanas. Semana passada foi forte. Essa é a minha terceira semana. Claro que estou ansioso. Mas acredito que, sem pressa, no momento certo. Não vai ser no jogo de sábado que vou atingir o nível que tenho. Estou me preparando. Quando chegar a oportunidade, estarei 100% preparado”, disse.

O jogador afirmou não pensar em seleção brasileira no momento e declarou foco total no Cruzeiro. “Já fui campeão olímpico, mas penso muito no agora. Minha seleção todo dia é o Cruzeiro, fazer meu melhor, buscar meus objetivos. Eu tendo bom desempenho, não só eu, como todos, essa vitrine vai vir para todos. Vou passo a passo.”

Por fim, o jogador afirmou que Mattos foi essencial para o seu retorno ao Brasil. “Completei três anos na Itália. A temporada no Sassuolo foi difícil. Não tinha o desejo de querer voltar ao Brasil, mas quando o Cruzeiro veio atrás de mim, ofereceu o projeto… mexeu comigo o Alexandre pegar o avião e estar lá no outro dia na Itália comigo. Acredito que, numa relação, 50% é do querer. Isso mexeu comigo muito.”

Matheus Henrique assinou um contrato com o Cruzeiro por cinco temporadas e vai vestir a camisa de número 97. O jogador, de 26 anos, começou a carreira no São Caetano, mas viveu o seu auge no Grêmio. Pelo profissional do time gaúcho, foram 119 jogos e 11 gols marcados.