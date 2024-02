Matheus Cunha sofre lesão na coxa, desfalca Wolverhampton e deve perder a Copa América

O atacante Matheus Cunha não deve mais vestir a camisa do Wolverhampton nesta temporada. O jogador sofreu uma lesão no tendão da coxa e passará por um longo período de tratamento. O clube inglês optou por não estipular um prazo para o jogador retornar aos gramados. No entanto, dificilmente estará recuperado a tempo para a disputa da Copa América, que será disputada entre junho e julho.

Matheus Cunha não é presença certa na seleção brasileira, mas o bom desempenho nas últimas partidas o fez a ser cotado entre os nomes a serem convocados por Dorival Júnior. O ex-técnico do São Paulo iniciará sua trajetória no comando do Brasil em março, nos amistosos contra Espanha e Inglaterra.

“É uma lesão bastante significativa no tendão da coxa. Não há cronograma para isso. Tenho conversado muito com o Matheus e ele só quer continuar se dedicando para voltar o mais rápido possível”, disse o técnico Gary ONeil em coletiva de imprensa.

Matheus Cunha vinha sendo o principal destaque do Wolverhampton. Em 28 jogos, o atacante marcou 11 gols e contribuiu com sete assistências. A maior atuação foi quando fez um hat-trick na vitória sobre o Chelsea por 4 a 2, pela 23ª rodada do Campeonato inglês.

O brasileiro esteve em campo pela última vez na derrota em casa para o Brentford por 2 a 0, no último sábado. Lesionado, ele deixou o campo para a entrada de Bellegarde.

“É obviamente um grande golpe para nós, para a equipe e para o Matheus pelo trabalho que ele tem feito. O momento que ele estava era excepcional. Essas coisas acontecem, todo time sofre com lesões. Hwang Hee-chan ficou mais de um mês ausente por causa da Copa da Ásia e conseguimos seguir em frente e precisamos fazer o mesmo sem o Matheus”, completou o treinador.

O Wolverhampton é o 11º colocado do Campeonato Inglês, com 32 pontos, nove atrás do Manchester United, que, com o sexto lugar, está garantindo vaga para a Liga Conferência.

Já sem o brasileiro, o Wolverhampton volta a campo neste sábado, às 12h (horário de Brasília) para enfrentar o Tottenham, no Tottenham Hotspur Stadium, pela 25ª rodada do Inglês.