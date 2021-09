Esporte Matheus Anjos ‘fura’ greve do silêncio na Ponte Preta: ‘Sei o peso dessa camisa’

Matheus Anjos ainda não foi apresentado oficialmente pela Ponte Preta, mas já treina e até mesmo fala como reforço do clube paulista. Apesar da greve de silêncio do elenco por conta de salários atrasados, o meia de 22 anos conversou com a PonTV, canal exclusivo da equipe de Campinas (SP).

“Sou de Campinas e sei o peso dessa camisa. A torcida pode ter certeza que vou dar o meu melhor para alcançar os objetivos com a Ponte. Quando surgiu a possibilidade, não pensei duas vezes. Não vejo a hora de estrear com essa camisa”, disse o jogador emprestado pelo Athletico-PR até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro.

Matheus Anjos se recupera de um problema físico. Sem jogar desde o dia 25 de abril, o meia tem passagens por Guarani, Paraná e Botafogo-SP.

“Vestir essa camisa é um grande desafio e motivo de muito orgulho. Raça e entrega não vão faltar. (…) Vejo que a Ponte não é para estar nessa situação. Está vencendo em casa, agora vamos buscar vencer fora também para ter um equilíbrio e subir na tabela. Time é bom, elenco é bom. Se fizer fora o que tem feito em casa vamos conseguir subir”, finalizou.

Após vencer o Sampaio Corrêa por 3 a 2, a Ponte Preta chegou ao 15.º lugar com 25 pontos. O próximo desafio será neste sábado, às 11 horas, contra o Cruzeiro, fora de casa, pela 23.ª rodada.