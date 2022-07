Mateus Vital, Léo Natel e Ramiro voltam de empréstimos e treinam no Corinthians

De volta ao Corinthians após períodos de empréstimo, o meia Mateus Vital, o volante Ramiro e o atacante Léo Natel estão treinando nas dependências do CT Joaquim Grava, ainda com futuro indefinido. O clube informou que o trio realizou atividades durante este sábado, mas ainda não revelou quais são os planos para os jogadores.

Vital estava na Grécia, onde marcou três gols e deu uma assistência em 40 jogos pelo Panathinaikos. Ele tem contrato com o Corinthians até o final de 2023 e poderia ser comprado pelo clube grego, que optou por não efetuar a compra de parte dos direitos econômicos do atleta.

Ramiro, por sua vez, voltou do Al-Wasl, dos Emirados Árabes, e já pode assinar pré-contrato com outro time, uma vez que seu vínculo com o clube paulista termina em dezembro deste ano. No Al-Wasl, esteve em campo em 34 oportunidades, nas quais anotou dois gols e seis assistências.

Já Léo Natel estava no Apoel, do Chipre, clube pelo qual marcou seis gols em 29 jogos durante o período em que esteve emprestado. Dos três que retornaram, ele é o atleta que possuí o contrato mais longo, com vencimento apenas no fim de 2024.

PREPARAÇÃO

Depois do treino aberto à torcida na sexta-feira, em noite marcada também pela apresentação do atacante Yuri Alberto, o Corinthians encerrou na tarde deste sábado a preparação para enfrentar o Flamengo, em jogo marcado para 16 horas de domingo, na Neo Química Arena. Desta vez, os procedimentos habituais foram retomados e Vítor Pereira comandou a atividade com portões fechados.

Assim como vem sendo há algum tempo, a lista de relacionados não foi divulgado, portanto a presença de alguns jogadores é incerta. Gustavo Mosquito, recuperado de uma tendinite, e Adson, novamente à disposição após ser diagnosticado com covid-19, devem voltar. Willian, com dores no ombro, pode ficar no banco, assim como no jogo contra o Boca Juniors.

Já Fagner, Renato Augusto e Júnior Morais, todos lesionados, devem ser desfalques novamente. A lista de baixas também tem Mantuan, que se lesionou na Argentina e já está negociado com o Zenit. Maycon (lesão muscular de grau 3 no músculo) e Paulinho (ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo rompido) continuam fora.