Mateus Vital completa 200 jogos no Corinthians em Goiânia: ‘Que venham mais 200’

O Corinthians não consegue tirar o jogo de volta da final da Copa do Brasil com o Flamengo, quarta-feira, no Maracanã, da cabeça. Mas tem compromisso neste sábado, pelo Brasileirão, em visita ao Goiás. O técnico Vítor Pereira deve usar formação alternativa e os escolhidos comemoram mais uma chance. Mateus Vital, cada vez ganhando mais espaço, completará 200 jogos com a camisa do clube.

“Muito feliz com essa oportunidade de atingir uma marca tão importante em um clube gigantesco. Que venham mais 200 e o título da Copa do Brasil para coroar”, afirmou o meia, também dando mostras que até para quem está ganhando chances, não é fácil se concentrar no Brasileirão.

Mesmo assim, o Mei se esforça. “Até então, nosso objetivo é estar bem nas duas competições”, garante. “O objetivo é ganhar (do Goiás, neste sábado) e seguir brigando lá em cima na tabela”, garante.

Apontado como um zagueiro de grande futuro no Corinthians, o jovem Robert Renan é outro a ganhar nova chance no time titular. O defensor até outro dia vivia na torcida pelos atuais companheiros e agora celebra estar ao lado deles no campo.

“Sempre foi meu sonho jogar ao lado desses grandes ídolos e estou me sentindo muito bem e preparado para representar o Corinthians”, diz o defensor, valorizando o Brasileirão. “Sabemos da importância do Brasileiro, é importante estar sempre no G-4. Vamos viajar bem para Goiás, para tentar trazer os pontos.”

Enquanto os rivais miram os goianos, os titulares já trabalham para a dura missão que terão no Maracanã. Depois de passar em branco na Neo Química Arena, os jogadores do meio para a frente aprimoraram finalizações para não desperdiçarem possíveis chances no Rio.

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira que a atividade de segunda-feira, às 16 horas, será com portões abertos na Neo Química Arena. O clube quer que a energia dos torcedores sirvam de motivação extra para a decisão. A direção ainda não confirmou como será a entrada para a atividade – devem ser recolhidos alimentos.