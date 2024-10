Martinelli sofre edema na panturrilha e vira dúvida na seleção brasileira

O atacante Gabriel Martinelli virou dúvida na seleção brasileira pouco menos de dois dias antes da partida contra o Peru, nesta terça-feira, em Brasília. O jogador apresentou um edema na panturrilha e poderá ficar fora do segundo jogo do Brasil nesta Data Fifa, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

“O jogador Gabriel Martinelli se queixou de dores na panturrilha direita e realizou na noite deste domingo (13) ressonância magnética que mostrou pequena área de edema muscular no local”, informou a CBF, em comunicado. “O atleta segue em tratamento fisioterápico sob cuidados do departamento médico da seleção brasileira.”

Martinelli, do Arsenal, não vem sendo titular da equipe sob o comando do técnico Dorival Júnior. Mas entrou no decorrer da vitória sobre o Chile, por 2 a 1, na quinta-feira, em Santiago. Ele reforçou o ataque no segundo tempo ao substituir o lateral Abner. Naquele jogo, o setor ofensivo foi escalado com Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus.

Para a partida desta terça, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o treinador já indicou mudanças. No treino deste domingo, Dorival esboçou a equipe com três novidades: Vanderson entrou no lugar do zagueiro e capitão Danilo; Bruno Guimarães na vaga do volante André; e Gerson na vaga de Lucas Paquetá no meio-campo. Paquetá vai cumprir suspensão após levar o segundo cartão amarelo, contra o Chile.

Uma possível formação pode ter Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Raphinha, Igor Jesus e Savinho.