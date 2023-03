Esporte Martinelli marca, Arsenal goleia Crystal Palace e lidera com folga no Inglês

O Arsenal cumpriu o seu papel de favorito neste domingo e bateu o Crystal Palace com autoridade por 4 a 1 diante de seus torcedores. O caminho da vitória foi iniciado com Martinelli, que fez um belo gol e tornou as coisas ainda mais fáceis para os anfitriões. Na classificação, a situação é confortável. O time do técnico Mikel Arteta soma 69 pontos e ostenta a liderança isolada do torneio.

O revés mantém o Crystal Palace na zona intermediária da classificação com 27 pontos.

Os dois times voltam a campo pelo Campeonato Inglês no próximo final de semana. Líder isolado, o Arsenal recebe o Leeds. Já o Crystal Palace vai tentar a reabilitação na competição jogando em casa diante do Leicester.

Disposto a manter uma distância confortável na liderança da classificação, o Arsenal contou com um gol brasileiro para pavimentar o caminho da vitória. Aos 28 minutos, Bukayo Saka deu assistência para Martinelli acertar um belo chute cruzado e fazer 1 a 0. Com mais volume de jogo, o líder do Inglês apertou o cerco e ampliou aos 43 minutos. Ben White avançou com liberdade e serviu Bukayo Saka. Ele driblou o marcador e arrematou com firmeza para fazer 2 a 0.

Na volta do intervalo, o ritmo do primeiro tempo se manteve e a pressão deu resultado. Aos dez minutos, a torcida voltou a fazer a festa nas arquibancadas quando Leandro Trossard deu passe na medida para Xhaka entrar na área, tirar do goleiro, e fazer 3 a 0.

Os visitantes conseguiram descontar aos 18 minutos numa bobeada da defesa do Arsenal. Após cobrança de escanteio, Schlupp conseguiu achar espaço dentro da grande área e finalizou no canto direito para diminuir o placar: 3 a 1.

O gol não diminuiu o ímpeto dos donos da casa e logo o placar voltou a ser movimentado em favor do Arsenal. Saka foi acionado com liberdade na entrada da área e conseguiu chutar antes da chegada da marcação para fazer 4 a 1