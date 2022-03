Martinelli garante vitória do Arsenal em jogo cheio de golaços contra o Watford

Arsenal e Watford protagonizaram um jogo de belos gols neste domingo, em partida encerrada com vitória por 3 a 2 para o time londrino, no Vicarage Road, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. A equipe comandada por Mikel Arteta mostrou um futebol eficiente de troca de passes e marcou três vezes com estilo, a última delas em um chute de fora da área do brasileiro Martinelli. O Watford também teve sua cota de golaços, já que Hernández fez de bicicleta.

O resultado deixa o Arsenal dentro do G-4 da liga nacional, na quarta colocação, com 48 pontos, mas há a possibilidade de perder a posição caso o Manchester United vença o clássico deste domingo contra o City. O Watford, por sua vez, continua na penúltima colocação, dono de apenas 19 pontos.

Os primeiros 15 minutos de jogo foram de encher os olhos, pois foram preenchidos por lindos lances que acabaram em gol nos dois extremos do campo, um deles protagonizado por Martin Odegaard, responsável por tirar o zero do placar com apenas quatro minutos de bola rolando. Em uma jogada de muito talento, o norueguês tocou a bola de calcanhar em tabelinha com Saka, viu o companheiro disparar pelo lado direito e recebeu de volta dentro da área, onde dominou e bateu firme, rasteiro, para superar o goleiro Foster.

Pouco tempo após ficarem boquiabertos com a plasticidade do lance adversário, os torcedores do Watford presentes em Vicarage Road tiveram a oportunidade de apreciar uma jogada ainda mais bonita, e dessa vez para o lado deles. O estádio explodiu de alegria no momento em que Cucho Hernández girou no ar perto da marca de pênalti e fez de bicicleta, aos 11 minutos.

Apesar de o Watford ter demonstrado lampejos de qualidade técnica, a troca de passes do Arsenal voltou a mostrar mais eficiência na segunda metade da etapa inicial. Aos 32 minutos, Saka protagonizou outra tabelinha com bola na rede como desfecho. No lance, tocou para Lacazette, que dominou de costas na entrada da área e devolveu. O inglês usou a canhota de encontro com a bola e fez o gol.

A coleção de belos gols aumentou no segundo tempo, em uma pintura com assinatura brasileira. Em mais uma jogada na qual o Arsenal envolveu o adversário com a troca de passes, o garoto Martinelli recebeu na meia-lua e bateu de chapa no ângulo de Foster, que não pulou e só observou a bola morrer na rede. Sissoko chegou a diminuir para o Watford, após dominar de peito dentro da área, se livrar da marcação e mandar para o gol, mas não deu tempo de empatar, mesmo com oito minutos de acréscimos.