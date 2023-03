Martinelli faz 2, Arsenal ganha jogo adiado de setembro e abre 5 pontos no Inglês

Depois de cinco meses, finalmente Arsenal e Manchester City estão com o mesmo número de jogos no Campeonato Inglês. Nesta quarta-feira foram realizados dois jogos adiados da sétima rodada, em decorrência da morte da Rainha Elizabeth, em setembro. No principal deles, o líder Arsenal sofreu para abrir o placar diante da forte marcação do Everton, mas embalou após desencantar, goleando por 4 a 0 e ampliando a vantagem para cinco pontos. O brasileiro Gabriel Martinelli se destacou com dois gols, deixando sua marca pela terceira vez seguida.

Martinelli foi o nome da vitória da equipe londrina, que atuou no Emirates Stadium. O atacante anotou duas vezes, se isolando na artilharia da equipe, agora com 11 gols – quatro nas últimas três partidas da equipe. Saka abriu o placar em belo gol e roubou a bola que acabou com a primeira bola na rede do brasileiro.

Primeiro na zona de rebaixamento do Inglês, o Everton entrou em campo com missão clara de tentar frear o ataque do time de Mikel Arteta e, se possível, encaixar um contragolpe. Bem postado defensivamente, a equipe havia permitido apenas uma finalização na partida antes de sofrer o gol.

Zinchenko deu ótimo passe para Saka pelo lado direito da área. O atacante soltou uma bomba, indefensável para Pickford. Esperto, o camisa 7 roubou a bola do defensor e Gabriel Martinelli ampliou. O auxiliar deu impedimento, mas após consulta ao VAR, o lance acabou validado.

Depois do intervalo, o Everton adotou postura um tanto mais ofensiva e assustou o goleiro Ramsdale, bem quando exigido, uma delas nos acréscimos. Seguro atrás, o líder definiu na frente. Após jogada individual de Trossard, que foi ao fundo e cruzou para trás, Odegaard ampliou em tranquila finalização. Restando 15 minutos e com enorme vantagem diante de um rival na lona, a torcida do Arsenal vibrava com os passes do time aos gritos de “olé.”

O time, empolgado com a festa das arquibancadas, resolveu presentear seu público com mais um gol. E ele tinha de ser do artilheiro do time. Martinelli garantiu a festa completa.

Com 60 pontos, diante de 55 do City, o Arsenal tem boa oportunidade de ampliar a vantagem no fim de semana, pois hospeda o penúltimo colocado Bournemouth, no sábado. O City tem jogo em tese complicado contra o Newcastle, em quinto.

No outro jogo da 7ª rodada realizado nesta quarta-feira, o Liverpool fez 2 a 0 no Wolverhampton, com gols do zagueiro Van Dijk e de Salah já na parte final da partida. Darwin Nuñez ainda teve um gol anulado pelo VAR. A equipe de Jürgen Klopp subiu para a sétima posição, com 36 pontos. Com dois jogos a menos, já pode sonhar com vaga na Liga Europa, pois fica a três do Fulham.