Martinelli decide clássico, Arsenal bate Liverpool e retoma liderança no Inglês

O Arsenal venceu seu segundo clássico consecutivo no Campeonato Inglês neste domingo e retornou à liderança do torneio. Em mais uma grande atuação de Gabriel Martinelli, o time de Mikel Arteta superou o Liverpool por 3 a 2 em um grande jogo no Emirates Stadium. O confronto foi válido pela 10ª rodada.

Vindo de vitória sobre o Tottenham na rodada anterior, o time de Londres chega a três vitórias seguidas e retoma a ponta do campeonato. O Arsenal havia sido ultrapassado pelo Manchester City no sábado, mas chega aos 24 pontos e fica a um ponto do rival na primeira colocação. Já o Liverpool segue oscilando neste início de temporada. Vice-campeão na última edição, o time de Klopp é apenas o 10º colocado, com 10 pontos, e não vence há três rodadas.

O jogo teve grande destaque para atletas brasileiros. Gabriel Martinelli marcou um gol e ainda deu bela assistência para Saka. Gabriel Jesus sofreu o pênalti que selou a vitória, cobrado por Saka. Do outro lado, Roberto Firmino marcou o segundo gol do Liverpool, mas não conseguiu evitar a derrota do time vermelho.

CONFRONTO AGITADO

O primeiro tempo começou e terminou de forma muito agitada. Logo no primeiro minuto, o Arsenal fez ótima movimentação em contra-ataque que terminou com assistência de Odegaard para Gabriel Martinelli tirar de Alisson e abrir o placar para o time de Londres.

O Liverpool demorou a engrenar, mas foi chegando aos poucos ao ataque. O time de Klopp levou perigo em finalização de Darwin Núñez e depois em recuo errado de Saliba, mas Ramsdale salvou os dois lances. O gol de empate saiu aos 34 minutos, quando Luis Díaz aproveitou falha de Gabriel Magalhães e cruzou para o uruguaio Núñez se jogar na bola e fazer 1 a 1.

Ainda teve tempo para Gabriel Martinelli desequilibrar na etapa inicial. O atacante arrancou em velocidade, bagunçou a defesa do Liverpool com belo drible e cruzou para Bukayo Saka completar para o fundo das redes e fazer 2 a 1 aos 50 minutos.

No fim do primeiro tempo, Luis Díaz se lesionou e precisou deixar o campo, substituido pelo brasileiro Roberto Firmino. Na volta do vestiário, o Arsenal até começou com mais volume de jogo, mas o camisa 9 brasileiro do Liverpool deixou o placar novamente empatado aos 8 minutos. Firmino recebeu ótima assistência de Diogo Jota, dominou e bateu no cantinho para reempatar o confronto.

O jogo foi marcado por uma cena assustadora envolvendo Gabriel Jesus. Após uma disputa de bola, o atacante levou uma cotovelada de Tsimikas no rosto e caiu desacordado no gramado e gerou grande preocupação. Uma equipe médica prestou atendimentos ao jogador, que se recuperou e seguiu na partida.

O gol da vitória do Arsenal surgiu com uma disputa na área aos 31 minutos. Thiago Alcântara tentou chutar a bola e acertou Gabriel Jesus. A arbitragem marcou pênalti. O jovem Saka foi para a cobrança e Alisson até acertou o canto, mas não conseguiu fazer a defesa no lance que decretou 3 a 2 no placar.

Os dois times jogam por competições europeias no meio da próxima semana. O Arsenal visitará o Bodo/Glimt pela Liga Europa, enquanto o Liverpool vai até a Escócia para jogar contra o Rangers. Pelo Campeonato Inglês, o Liverpool terá outra missão difícil no próximo fim de semana, contra o Manchester City. Já o Arsenal buscará manter a liderança fora de casa contra o Leeds United.