Martinelli dá assistência, ajuda Arsenal a bater Leicester e sai aplaudido

Dois dias depois de ser convocado pela primeira vez para a seleção principal do Brasil, o atacante Gabriel Martinelli, de apenas 20 anos, ajudou o Arsenal a vencer o Leicester por 2 a 0 neste domingo, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. O jovem brasileiro cobrou o escanteio que originou o primeiro gol da partida, marcado por Partey no primeiro tempo. Quando foi substituído na etapa final, saiu aplaudido.

O time londrino havia perdido duas posições na tabela da liga inglesa após vitórias de Manchester United e West Ham na rodada, mas a vitória o levou de volta à quarta colocação, agora com 51 pontos. Além disso, chegou ao sexto jogo de invencibilidade, com um empate e cinco vitórias seguidas. O derrotado Leicester, por sua vez, fica em 12º lugar, dono de 33 pontos.

O Arsenal fez um primeiro tempo de ritmo muito forte, intenso no ataque até os 30 minutos, altura da partida em que desacelerou um pouco. Martinelli, apesar de alguns erros, teve bons momentos nos quais deu trabalho para a defesa adversária. O lance mais importante foi aquele no qual o brasileiro cobrou escanteio, ainda aos 11 minutos, e viu Thomas Partey mandar de cabeça para abrir o placar.

Nos minutos finais, o goleiro Aaron Ramsdale segurou a tentativa de reação do Leicester com boas defesas. Nesses momentos mais intensos dos visitantes, o zagueiro Gabriel Magalhães, outro convocado por Tite, também foi importante para neutralizar as jogadas.

O segundo tempo começou um pouco mais lento, mas a equipe londrina conseguiu ampliar aos 14 minutos, graças a um pênalti cometido por Çaglar Söyüncü, que colocou a mão na bola dentro da área. Alexandre Lacazette assumiu a responsabilidade da cobrança e acertou o ângulo esquerdo do goleiro Schmeichel. A partir daí, o Arsenal apenas administrou o resultado. Aos 33 minutos, quando Martinelli foi substituído pelo também jovem Smith Rowe, retornando de lesão, os torcedores aplaudiram muito os dois atletas.

O Arsenal volta ao Emirates Stadium na quarta-feira, dessa vez para enfrentar o vice-líder Liverpool, em jogo atrasado da 27ª rodada. Já o Leicester joga na quinta, contra o Rennes, pela rodada de volta das oitavas de final da Liga Conferência.