Esporte Martine Grael e Kahena Kunze são bicampeãs na vela do Pan; Mateus Isaac vence no windsurfing

Martine Grael e Kahena Kunze confirmaram o favoritismo do Brasil na vela e conquistaram a medalha de ouro na classe 49er FX, nesta sexta-feira, nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Elas já haviam vencido em Lima-2019 e ficaram com a prata em Toronto-2015.

“Foi bem divertido, principalmente nos primeiros dias com mais onda. Difícil a gente conseguir pegar essas condições, mas gostamos bastante. O Chile é um país incrível. Passamos um pouco de frio, mas foram regatas sensacionais. Vão ficar na memória”, disseram Martine e Kahena.

O ouro nesta sexta-feira fez com que a dupla garantisse vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. “A gente não estava contando em realmente conquistar a vaga aqui, a gente já queria ter conquistado no mundial, só que a gente teve um mundial realmente muito ruim. E claro, as argentinas são sempre umas rivais fortes, porque elas velejam bem e têm um bom velejo, só que a proeira de uma delas se lesionou e teve que sair. Então, deu tipo uma aliviada pra gente e, enfim, a gente chegou aqui realmente sem saber como ia estar o nível delas, sabendo que isso é uma batalha forte com a americana. Mas aí quando os dias foram passando, a gente foi ganhando essa vantagem com as argentinas e a gente já conseguiu, tá, vamos focar então numa medalha, se der”, afirmaram.

Elas dominaram a regata final de ponta a ponta e conseguiram a esperada medalha de ouro. A prata ficou com a dupla do Canadá, enquanto os Estados Unidos terminaram em terceiro. A Argentina finalizou a regata em quarto.

OURO NO WINDSURFING

O Brasil conquistou também uma medalha de ouro no Windsurfing (iQFoil). Mateus Isaac, que havia sido terceiro na classificatória, fez uma final espetacular e acabou subindo no lugar mais alto do pódio. Ethan Westera, de Aruba, foi prata, à frente de Noah Lyons, dos Estados Unidos, que ficou com a medalha de bronze.

GINÁSTICA DE TRAMPOLIM

Camila Lopes tirou a melhor nota da classificatória da ginástica de trampolim e avançou à final com 54,590. Estados Unidos e Canadá colocaram seus representantes na segunda e terceira colocações, respectivamente.