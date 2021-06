Martine Grael e Kahena Kunze disputam a última competição antes da Olimpíada

A dupla campeã olímpica de vela da classe 49erFX, Martine Grael e Kahena Kunze, entrou na reta final da preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, que acontecem em julho. As velejadoras estão disputando na cidade de Cascais, em Portugal, a última competição antes do maior evento esportivo do mundo.

As brasileiras estão em terceiro lugar na classificação geral após três dias de provas e nove regatas. Na quinta-feira, Martine e Kahena venceram uma regata e chegaram em quarto lugar nas outras duas disputadas no dia, somando 40 pontos no total.

“É o nosso último campeonato e não temos muita pressão. O que a gente já sabe está no sangue e agora é dosar o treinamento, ajustar pequenos detalhes. Como equipe, eu, a Martine e os nossos técnicos Javier Torres e Martha Rocha, estamos trabalhando muito bem. Nosso foco agora são os Jogos e queremos chegar tranquilas”, contou Kahena.

A dupla brasileira teve uma estreia difícil na última terça-feira, mas no segundo dia de disputa subiu para a quarta posição geral – vencendo uma regata, além de um quinto e um nono lugar – e consolidou a recuperação com as regatas de quinta. A quarta foi de descanso.

A competição acontece na Baía de Cascais e reúne 21 embarcações de 19 países. Para a regata da medalha, que será disputada no sábado, com peso 2, avançam apenas 10 barcos.

A Cascais Regatta servirá como um esquenta para os Jogos Olímpicos ao reunir as melhores velejadoras do mundo. Além da dupla brasileira conta com a participação das atuais campeãs europeias Tina Lutz e Susann Buecke, da Alemanha, e mundiais Tamara Echegoyen e Paula Barceló, da Espanha.