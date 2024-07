Martin dá susto em largada, mas se recupera e vence corrida sprint de MotoGP na Alemanha

Após uma largada ruim, onde acabou perdendo posições para os rivais Miguel Oliveira e Francesco Bagnaia, o espanhol Jorge Martin conseguiu se recuperar e adicionou mais uma vitória ao seu currículo ao cruzar a linha de chegada na primeira posição na corrida sprint de MotoGP deste sábado, válido pela etapa da Alemanha.

Martín já era apontado como favorito pelo seu desempenho no treino que definiu o grid de largada (faturou a pole) para a prova que acontece neste domingo. O piloto da Pramac conseguiu se recuperar, voltou a assumir a liderança e administrou a vantagem até a volta final.

Miguel Oliveira, que largou na primeira fila, conseguiu resistir à pressão de disputar as primeiras posições com Francesco Bagnaia e terminou a sprint na segunda colocação. Já o italiano da Ducati sofreu com o desempenho de sua moto. Ele não sustentou a liderança e terminou no terceiro posto.

Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Marc Marquez, Maveric Vinãles, Brad Binder, Alex Marquez e Marco Bezzecchi completaram as dez primeiras colocações da sprint no circuito alemão.

Aleix Espargaró vai ser a grande ausência da prova. Com fratura na mão, ele até tentou participar dos treinos livres. No entanto, o piloto não suportou as dores e e acabou desistindo. A etapa do GP da Alemanha acontece neste domingo, às 9h (horário de Brasília), no circuito de Sachsenring.

Confira a classificação da corrida sprint da etapa da Alemanha de MotoGP:



1º – Jorge Martin (ESP/Pramac), a 20min18s904

2.º – Miguel Oliveira (POR/Trackhouse), a 0676.

3º – Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), a 1s311

4º – Enea Bastianini (ITA/Ducati), a 1s458.

5º – Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), a 5s600.

6º – Marc Marquez (ESP/Honda), a 6s281

7º – Maverick Viñales (ESP/Aprilia), a 6s284.

8º – Brad Binder (AFS/KTM), a 9s061.

9º – Alex Marquez (ESP/Gresini), a 9s201.

10º – Marco Bezzecchi (ITA/VR46), a 10s800.

11º – Jack Miller (AUS/KTM), a 13s800.

12º – Fabio Di Gianantonio (ITA/Gresini), a 13s960.

13º – Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 14s432.

14º – Raúl Fernández (ESP/Trackhouse), a 15s329.

15º – Luca Marini (ITA/VR46), a 15s430

16º – Augusto Fernández (ESP/KTN), a 15s493

17º – Johann Zarco (FRA/Pramac), a 16s205.

18º – Takaaki Nakagami (JAP/LCR Honda), a 20s321.

19º – Stefan Bradl (ALE/Honda), a 23s733

20º – Remy Gardner (AUS/Yamaha), a 26s366

21º – Joan Mir (ESP/Repsol Honda), a 26s668.

22º – Pedro Acosta (ESP/Tech3), a 26s715.