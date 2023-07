Marta nega pedir por titularidade e comemora sexta Copa do Mundo com a seleção brasileira

Apesar de ostentar a camisa 10, numeração que usará na Copa do Mundo, Marta deve iniciar no torneio no banco de reservas - Foto: Thaís Magalhaes - CBF

Com sorriso estampado de orelha a orelha, Marta não escondeu a felicidade de poder disputar a sua sexta Copa do Mundo na carreira. A camisa 10 da seleção brasileira esteve em campo por alguns minutos durante a goleada por 4 a 0 sobre o Chile, neste domingo, no estádio Mané Garrincha, no último amistoso da equipe antes do Mundial.

“Passa muita coisa pela cabeça. É o trabalho de uma vida inteira. A gente se dedica para seguir em alto nível, mas o difícil é chegar no topo e permanecer. Tenho pessoas ao meu redor que ajudaram bastante. Isso é a prova de que quando você se dedica a um trabalho com amor e carinho, tudo fica mais fácil. Estou muito feliz de ir para a minha sexta Copa do Mundo. É algo surreal, a felicidade é imensa”, disse.

Apesar de ostentar a camisa 10, numeração que usará na Copa do Mundo, Marta deve iniciar no torneio no banco de reservas. O fato não incomoda a atleta, que optou por exaltar as suas companheiras de seleção.

“Não conversei com a Pia sobre a titularidade e nunca fiz isso na minha carreira. Sempre foi de maneira natural. Eu não sou a Marta de 20 anos atrás. A minha maior felicidade é ver, independente de eu estar em campo, que temos atletas de excelente nível e que vão representar o Brasil com muito carinho”, afirmou.

O primeiro desafio do Brasil na Copa do Mundo será diante do Panamá, no dia 24 de julho (segunda-feira), às 8h (horário de Brasília), no Hindmarsh Stadium, em Adelaide, na Austrália.