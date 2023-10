Marrocos e Espanha iniciam campanha para receber final da Copa do Mundo de 2030

A Fifa escolheu Espanha, Marrocos e Portugal como países-sede da Copa do Mundo de 2030, mas ainda há muito o que se definir, como as cidades de cada nação que receberão os jogos e qual delas terá a honra de ser palco da grande final. Representantes espanhóis e marroquinos começaram a se movimentar para levar a decisão do Mundial aos seus respectivos países e fizeram manifestações públicas sobre o assunto poucas horas depois do anúncio da Fifa.

O presidente da Federação Marroquina de Futebol, Faouzi Kekjaa, disse em entrevista à Rádio Mars, do Marrocos, que espera uma final em Casablanca, no novo estádio que está sendo planejado na cidade. “Esperamos viver uma final extraordinária que honre todo o continente e as jovens gerações em um estádio em Casablanca que será extraordinário e maravilhoso”, afirmou. O projeto inicial da arena foi apresentado para a Copa de 2010, quando o Marrocos se candidatou e perdeu para a África do Sul. Agora, com muitas adaptações, sairá do papel.

Além de Casablanca, o país do norte da África quer receber jogos em Agadir, Marrakech, Rabat, Tanger e Fez. “As sedes que vamos apresentar não só vão cumprir as exigências da Fifa como também gozarão de diversidade cultura e de riqueza geográfica”, disse Kekjaa. “Será uma Copa do Mundo extraordinária entre as duas margens do Mediterrâneo e que representam duas grandes civilizações”, completou.

Na margem oposta do Mediterrâneo, também há desejo de receber a final da Copa de 2030, conforme afirmado por Miguel Iceta, ministro interino dos Esportes da Espanha, em entrevista à rádio Onda Cero. “Espera-se que a final seja realizada na Espanha”, disse Iceta, que também disse haver um acordo avançado sobre as sedes com as federações de Marrocos e Portugal.

O anúncio dos três países como sedes foi feito de forma surpreendente pela Fifa na quarta-feira. A entidade máxima do futebol mundial também anunciou que os primeiros jogos do mesmo Mundial serão realizados na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. Desta forma, contemplou as duas principais candidaturas para a Copa que vai marcar o centenário do torneio, disputado pela primeira vez em 1930, no Uruguai.

A decisão surpreendeu porque a entidade não havia programado nenhum anúncio para esta quarta. Ao mesmo tempo, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, se antecipara à própria Fifa ao anunciar, em entrevista coletiva, os jogos inaugurais na América do Sul. Com a decisão da Fifa, a Copa do Mundo será disputada pela primeira vez em seis países diferentes e em três continentes.

Cada um dos três países sul-americanos vão sediar uma partida, envolvendo suas respectivas seleções. E o primeiro jogo da Copa está marcado para o Estádio Centenário, na capital uruguaia. Na sequência, as três seleções sul-americanas e seus adversários vão atravessar o Oceano Atlântico para a sequência da Copa nos gramados portugueses, espanhóis e marroquinos.