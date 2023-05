Esporte Marquinhos renova contrato com PSG e se aproxima de completar 10 anos no clube

Prestes a completar 10 anos no Paris Saint-Germain, o zagueiro Marquinhos renovou seu contrato com o clube francês nesta sexta-feira. O jogador da seleção brasileira, que tinha vínculo até 2024, agora acertou permanência até 2028 e abriu caminho para entrar de vez na história do time parisiense.

“Estou muito feliz por ter renovado meu contrato e também muito orgulhoso. Este é um momento muito especial para mim. O PSG sempre mostrou confiança em mim e eu também sempre tive muita confiança neste clube. Estou convencido de que vamos continuar a conquistar grandes coisas nos próximos anos”, disse Marquinhos.

O defensor de 29 anos vai completar 10 anos no clube em julho. Ele desembarcou na capital francesa em 2013 vindo da Roma, após ser revelado na base do Corinthians. Em 2020, com a saída de Thiago Silva da equipe, se tornou o capitão, função que vem exercendo desde então.

Com mais cinco anos de contrato, Marquinhos caminha para se tornar recordista do PSG em diferentes estatísticas. Em abril, ele alcançou a marca de 400 partidas pela equipe, se tornando o terceiro neste quesito na história do clube. Ficou atrás das 435 partidas de Jean-Marc Pilorget e das 413 de Marco Verratti, seu atual companheiro de clube.

Alcançar o topo desta estatística é só questão de tempo agora. Ele já é o recordista de número de jogos em competições europeias pelo PSG, com 81 partidas. E, em fevereiro deste ano, atingiu a marca de 100 vitórias como capitão da camisa da equipe. Já são 106 agora, em 155 partidas.

“Estamos muito felizes pela renovação de Marquinhos com a família do PSG. Eu lembro quando ele chegou ao clube, com apenas 19 anos. Desde o primeiro dia, ele mostrou grande dedicação e espírito vencedor, sempre lutando com a camisa do PSG. Seu talento, sua experiência e comprometimento ao clube são excepcionais”, elogiou Nasser Al-Khelaïfi, presidente e CEO do clube de Paris.

Em nove temporadas europeias pelo PSG, Marquinhos já soma sete títulos do Campeonato Francês (o oitavo está a caminho), seis troféus da Copa da França e mais seis da Copa da Liga Francesa.