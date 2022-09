Marquinhos, ex-São Paulo, brilha e Arsenal vence em estreia na Liga Europa

O atacante Marquinhos, ex-São Paulo, aproveitou muito bem sua estreia com a camisa do Arsenal num jogo oficial. Nesta quinta-feira, o brasileiro marcou gol e deu assistência na vitória do time de Londres sobre o Zurich por 2 a 1, na cidade suíça, pela abertura do Grupo A da Liga Europa.

Marquinhos estreou logo como titular nesta quinta, após jogar alguns amistosos da pré-temporada do clube londrino. E abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo. No lance, Nketiah puxou rápido contra-ataque pela esquerda e cruzou na área para o brasileiro, contendo a marcação, apenas completar para as redes.

O atacante, que chegou ao futebol inglês em junho deste ano, formou ataque com Gabriel Martinelli. O zagueiro Gabriel Magalhães também começou entre os 11 iniciais, enquanto Gabriel Jesus, titular absoluto neste início de temporada, ficou no banco de reservas, poupado pelo técnico Mikel Arteta.

No segundo tempo, Marquinhos inverteu os papeis com Nketiah. O brasileiro deu assistência para o companheiro inglês balançar as redes, aos 17 minutos do segundo tempo. O time suíço chegou a empatar o duelo em 1 a 1, com gol de pênalti marcado por Kryeziu, aos 44 da etapa inicial.

Com o resultado, o Arsenal despontou na liderança do Grupo A, com três pontos, uma vez que o PSV Eindhoven empatou por 1 a 1 com o Bodoe/Glimt, na Holanda.

Pelo Grupo C, a Roma começou mal na Liga Europa. O time comandado pelo técnico José Mourinho foi superado pelo Ludogorets, da Bulgária, por 2 a 1, fora de casa. O time italiano entrou na competição após conquistar o título da Liga Conferência, que teve sua primeira edição disputada na temporada passada. O Betis derrotou o Helsinki por 2 a 0, fora de casa, pela mesma chave.

No Grupo B, o Fenerbahçe superou o Dínamo de Kiev por 2 a 1, na Turquia. O time comandado pelo português Jorge Jesus divide a ponta da chave com o Rennes, que superou o AEK Lanarca por 2 a 1, fora de casa.

O Grupo D contou com vitórias do Braga, sobre o Malmö por 2 a 0, e do Union St. Gilloise, sobre o Union Berlin por 1 a 0.