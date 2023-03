Marquinhos e Richarlison são cortados do amistoso da seleção por lesão

Ramon Menezes ganhou dois desfalques para o amistoso do Brasil contra o Marrocos, no dia 25 de março. O zagueiro Marquinhos, do PSG, não vai se recuperar a tempo de uma lesão nos músculos da região abdominal e o atacante Richarlison deixou o campo machucado neste sábado e o médico Rodrigo Lasmar foi informado pela equipe médica do Tottenham que não há tempo para a recuperação do atleta antes da partida.

Diferente do atacante, que teve a lesão neste sábado durante a última partida do Campeonato Inglês antes da pausa para a data Fifa, Marquinhos se machucou no dia 8 de março, no duelo de volta pelas oitavas de final da Liga dos Campeões do PSG contra o Bayern de Munique.

De acordo com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Ramon Menezes deve anunciar os dois atletas que irão substituir Marquinhos e Richarlison no amistoso contra Marrocos nos próximos dias. A seleção vai se apresentar para o treinador na próxima segunda-feira (20) e jogará no sábado (25), em Tânger.

Veja a lista de convocados para o amistoso contra o Marrocos: Goleiros: Ederson (Manchester City-ING), Mycael (Athletico-PR) e Weverton (Palmeiras); Defensores: Arthur (América-MG), Emerson Royal (Tottenham-ING), Alex Telles (Sevilla-ESP), Renan Lodi (Nottingham Forest-ING), Ibañez (Roma-ITA), Éder Militão (Real Madrid-ESP) e Robert Renan (Zenit-RUS); Meio-campistas: André (Fluminense), Andrey Santos (Vasco), Casemiro (Manchester United-ING), João Gomes (Wolverhampton-ING), Lucas Paquetá (West Ham-ING) e Raphael Veiga (Palmeiras); Atacantes: Antony (Manchester United-ING), Rodrygo (Real Madrid-ESP), Rony (Palmeiras), Vini Jr (Real Madrid-ESP), Vitor Roque (Athletico-PR).