Mário Jorge fala em resgate de brilho no Flamengo e se coloca à disposição contra o Corinthians

Após a demissão do técnico Jorge Sampaoli, o Flamengo continua em busca de um novo treinador para dar sequência ao trabalho ainda nesta temporada. Enquanto analisa o nome de Tite, o time rubro-negro aposta em Mário Jorge para iniciar a transição. Nas mãos do treinador, a equipe conquistou a reabilitação do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Bahia por 1 a 0, no último sábado.

Mário Jorge, inclusive, colocou-se à disposição para comandar o clube diante do Corinthians, em partida marcada para o próximo sábado, às 21h, na Neo Química Arena, pela 26ª rodada.

“Acredito que de segunda-feira a diante a diretoria vai tocar o planejamento para o jogo com o Corinthians. Eu sou funcionário do clube. Se me chamarem, estarei lá para dirigir o clube. Venho recebendo muito suporte, todos me abraçaram e dividiram a responsabilidade”, disse o treinador.

Em sua primeira missão, Mário Jorge quer restabelecer o brilho nos olhos dos jogadores. “Vamos tentar resgatar o brilho de olho dos jogadores, a gana, a vontade de vencer. Passaram por baques na temporada. A confiança pode estar trincada. Vamos restabelecer um ambiente saudável para todos evoluírem”, afirmou.

O treinador interino ainda não descartou brigar pelo título. Com a vitória sobre o Bahia, o Flamengo voltou à zona de Libertadores, com 43 pontos. “Todos que aqui estamos são extremamente profissionais. Vamos trabalhar jogo a jogo. Quem sabe podemos estar nas últimas rodadas brigando pelo título. Penso dessa forma”, disse.