Esporte Mario Fernandes deixa CSKA e deve jogar no Inter, diz dirigente do clube russo

Mario Fernandes deverá ser um dos reforços do Internacional para a temporada de 2023. O lateral-direito, de 31 anos, segundo a direção de comunicação do CSKA Moscou, sua última equipe, vai retomar a carreira e voltar a jogar no Brasil.

“Para Mario, a situação é a seguinte: ele retoma a carreira no Internacional brasileiro”, disse Kiril Breido, neste domingo, relembrando o fato de que o jogador naturalizado russo havia decidido, em 18 de maio, suspender a carreira, ao alegar cansaço e questões familiares.

No CSKA desde 2012, Mario Fernandes tinha contrato até o final da temporada 2023/24. “Levamos em conta o desejo do atleta de estar junto de sua família e, desta forma, não vamos impedir e nem interferir na sua transferência para o Brasil no próximo ano”, afirmou Breido.

Mario Fernandes tem a cidadania russa desde 2016, estreou na seleção russa no ano seguinte e disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Foram 33 jogos no total, com cinco gols e três assistências.

Pelo CSKA, o lateral atuou em 329 partidas, com 11 gols e 47 assistências. Ele foi campeão russo três vezes, somou duas conquistas na Supercopa e uma Copa da Rússia.