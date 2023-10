Marini brilha na Indonésia e faz sua 1ª pole na MotoGP; Martín vence sprint e lidera o Mundial

O sábado foi de muita emoção para o espanhol Jorge Martín e o italiano Luca Marini na etapa de MotoGP de Indonésia. Durante a madrugada brasileira, já entre a manhã e a tarde na ilha de Lombok, Martín venceu a corrida sprint para assumir a liderança do Mundial de pilotos e Marini conseguiu a primeira pole position da carreira ao anotar 1min29s978 como volta mais rápida do treino classificatório.

O italiano da VR46 Ducati, meio-irmão da lenda Valentino Rossi, está em sua terceira temporada na MotoGP. Para alcançar a pole position no Circuito Internacional de Madalika, veio da disputa do Q1, na qual superou Francesco Bagnaia, até então líder do Mundial, que não conseguiu avançar ao Q2 e ficou com a 13ª colocação do grid. A segunda vaga para o classificatório derradeiro ficou com o também italiano Enea Bastianini, responsável por eliminar Bagnaia nos últimos instantes.

Sem Bagnaia no Q2, os holofotes estavam voltados para Martín, que sofreu uma queda logo na primeira volta do treino, mas conseguiu voltar para a disputa. As Aprillias de Maverick Viñales e Aleix Espargaró eram dominantes até Marini tirar uma ótima volta da cartola, a primeira e único em menos de 1min30s para cravar a pole. Viñales e Espargaró ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Martín, por sua vez, vai largar em sexto, atrás também de Fabio Quartararo e Brad Binder. O top 10 tem, ainda, Fabio Di Giannantonio, Marc Márquez, Marco Bezzecchi e Jack Miller.

CORRIDA SPRINT

Após a definição do grid da corrida principal, os pilotos voltaram à pista para disputar a corrida print, e dessa vez o brilho ficou com Jorge Martín, vencedor da prova rápida, seguido por Marini, em segundo, e Bezzechi, em terceiro. Com o primeiro lugar, o espanhol da Pramac chegou aos 328 pontos na classificação do Mundial de Pilotos, ultrapassou Bagnaia, que tem 321, e assumiu a liderança.

“Eu estou muito feliz, já que é um sonho poder estar liderando a esta altura do campeonato em que temos muitas corridas, é brutal. Agora, temos que seguir com a mesma mentalidade na disputa de amanhã, tentar melhorar algumas coisas, mas temos que aproveitas este momento porque estamos conseguido ser muito rápidos”, afirmou o líder da MotoGP depois da sprint.

O top 10 da prova também teve Maverick Viñales, Fabio Quartararo, Fabio Di Giannatonio, Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, Jack Miller e Miguel Oliveira. A corrida principal está marcada para marcada para as 4 horas de domingo (horário de Brasília).

Confira o grid de largada para a corrida de domingo:

1º. Luca Marini (ITA/VR46-Ducati) – 1min29s978

2º. Maverick Viñales (ESP/Aprilia) – 1min30s009

3º. Aleix Espargaró (ESP/Aprilia) – 1min30s132

4º. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) – 1min30s516

5º. Brad Binder (AFS/KTM) – 1min30s698

6º. Jorge Martín (ESP/Pramac-Ducati) – 1min30s742

7º. Fabio Di Giannantonio (ITA/Gresini-Ducati) – 1min30s766

8º. Marc Márquez (ESP/Honda) – 1min30s864

9º. Marco Bezzecchi (ITA/VR46-Ducati) – 1min30s908

10º. Jack Miller (AUS/KTM) – 1min30s970

11º. Enea Bastianini (ITA/Ducati) – 1min31s061

12º. Miguel Oliveira (POR/RNF-Aprilia) – 1min31s193

13º. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) – 1min30s626

14º. Johann Zarco (FRA/Pramac-Ducati) – 1min30s713

15º. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha) – 1min30s729

16º. Pol Espargaró (ESP/GasGas-KTM) – 1min31s006

17º. Raúl Fernández (ESP/RNF-Aprilia) – 1min31s031

18º. Augusto Fernández (ESP/GasGas-KTM) – 1min31s034

19º. Joan Mir (ESP/Honda) – 1min31s143

20º. Takaaki Nakagami (JAP/LCR-Honda) – 1min31s192

21º. Álex Rins (ESP/LCR-Honda) – 1min31s458

Confira o resultado da corrida sprint:

1º. Jorge Martín (ESP/Pramac-Ducati) – em 19min49s711

2º. Luca Marini (ITA/VR46-ducati) – a 1s131

3º. Marco Bezzecchi (ITA/VR46-ducati) – a 2s081

4º. Maverick Viñales (ESP/Aprilia) – a 2s720

5º. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) – a 3s121

6º. Fabio Di Giannantonio (ITA/Gresini-Ducati), a 4s203

7º. Enea Bastianini (ITA/Ducati) – a 4s981

8º. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) – a 5s465

9º. Jack Miller (AUS/KTM) – a 7s852

10º. Miguel Oliveira (POR/RNF-Aprilia) – a 8s942

11º. Takaaki Nakagami (JAP/LCR-Honda) – a 12s034

12º. Johann Zarco (FRA/Pramac-Ducati) – a 14s015

13º. Augusto Fernández (ESP/GasGas-KTM) – a 14s823

14º. Raúl Fernández (ESP/RNF-Aprilia) – a 15s699

15º. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha) – a 23s331

16º. Joan Mir (ESP/Honda) – a 24s894

17º. Pol Espargaró (ESP/GasGas-KTM) – a 27s169

18º. Álex Rins (ESP/LCR-Honda) – 28s980

19º. Brad Binder (AFS/KTM) – a 43s090

Não completaram – Aleix Espargaró (ESP/Aprilia) e Marc Márquez (ESP/Honda).