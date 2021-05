Marinho tem lesão na coxa e deve desfalcar o Santos contra o São Bento

O Santos informou nesta sexta-feira que o atacante Marinho teve constatada lesão de grau um – a mais leve – na coxa esquerda após ser submetido a exames. O jogador passará por um tratamento intensivo no CT Rei Pelé e será reavaliado diariamente pelo departamento médico do clube. Dificilmente, porém, terá condições de enfrentar o São Bento, domingo, na Vila Belmiro.

O Santos não diz que Marinho está fora do jogo. No entanto, é improvável que ele consiga se recuperar a tempo para a partida que vale a permanência do time alvinegro na primeira divisão do Campeonato Paulista.

Marinho sofreu a lesão muscular na derrota por 3 a 2 para o Palmeiras, no Allianz Parque. Ele sentiu dores na coxa esquerda após dar um chute ao gol no final do primeiro tempo e foi substituído pelo jovem atacante Ângelo. Foi dele o passe para o primeiro gol da equipe, anotado por Kaio Jorge.

Com a lesão, Marinho, principal jogador do Santos e que ganhou ainda mais importância no elenco depois da saída de Soteldo para o Toronto FC, do Canadá, também é dúvida para outro compromisso decisivo: o duelo diante do Boca Juniors, terça-feira, na Vila Belmiro, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O time paulista precisa vencer para seguir vivo no torneio.

O auxiliar Marcelo Fernandes, que segue no comando interinamente até domingo – Fernando Diniz assume a equipe na segunda-feira – também não terá o volante e capitão Alison, que tem um desconforto na perna esquerda. Ele já desfalcou o time no clássico contra o Palmeiras.