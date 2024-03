Maria Suelen e Maria Portela estreiam como técnicas da seleção sub-18 de judô na Croácia

Recém-aposentadas da seleção principal de judô, Maria Portela e Maria Suelen Altheman terão neste fim de semana a primeira experiência do lado de fora dos tatames. As duas vão estrear como treinadoras na delegação de 55 judocas da seleção sub-18 que disputa a Copa Europeia de Porec, na Croácia, visando a preparação para o Campeonato Mundial da classe, principal objetivo de 2024.

Se aperfeiçoando para a carreira de técnicas, as duas judocas foram convidadas pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) para integrarem a comissão técnica da seleção nesta etapa, passando orientações paras os jovens competidores.

Desde o anúncio da aposentadoria, a dupla deu início à transição para a carreira de treinadora, com o desejo de ensinar o que colecionaram nos anos como atletas. Maria Suelen integra o time do Esporte Clube Pinheiros, auxiliando na preparação das equipes de base e principal, enquanto Portela concluiu o curso de formação esportiva oferecido pela Universidade Húngara de Ciências do Esporte, e é auxiliar técnica da Sogipa.

“O judô brasileiro é uma potência mundial. Estou com uma expectativa muito boa, os atletas sub-18 e sub-21 são nossas futuras promessas e é muito gratificante poder integrar a seleção e contribuir com minha experiência”, disse Maria Suelen. “Eu e a Portelinha sempre fomos muito parceiras na seleção e estou muito feliz em poder dividir esse momento com ela. Paramos de competir não faz muito tempo, então vamos trocar muitas ideias uma com a outra. Estamos sempre dispostas a nos capacitar e somar com a comissão técnica e atletas.”

Elas estarão em Porec como técnicas por meio do Programa de Capacitação e Integração de Técnicos, o ProCIT, da CBJ, e terão a primeira experiência internacional com a seleção brasileira. A ação faz parte do projeto de fomento à treinadoras de judô, promovido pela Confederação, que foi aprovado pelo Comitê Olímpico do Brasil, neste mês.

“Eu vejo uma oportunidade de crescimento muito grande, para ver como funcionam todos os processos de um estágio internacional. Nós temos a competição e, depois, o treinamento. Eu espero que os atletas possam desempenhar seu melhor e conquistar os resultados que almejam”, frisou Maria Portela. “Para mim, está sendo uma etapa diferente. Estar no outro lado, na comissão técnica, é um desafio. Mas eu estava precisando de um novo objetivo, de estar inserida no meio que eu amo e poder somar.”

Após a competição, Suelen e Portela permanecerão na Croácia por mais três dias, com a seleção juvenil, para um treinamento de campo com atletas de mais de vinte países para a preparação ao pré-Campeonato Mundial da equipe, que ainda vai contar com os Estágios Internacionais da Polônia e Portugal, em maio, e com o Campeonato Pan-Americano, em abril, no Rio.