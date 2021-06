Esporte Maria Portela e Rafael Macedo ficam fora do pódio no Mundial de Judô em Budapeste

O judô brasileiro continua sem conquistar medalhas no Mundial que está sendo disputado em Budapeste. Nesta quinta-feira, Maria Portela (70 quilos) e Rafael Macedo (90 quilos) perderam antes das disputas por um lugar no pódio da competição. O Brasil volta ao tatame húngaro nesta sexta-feira, quando estarão em ação Mayra Aguiar, Rafael Baby, Bia Souza e Maria Suelen.

Maria Portela venceu na estreia a italiana Alice Bellandi no golden score por waza-ari. Nas oitavas, passou pela tunisiana Nigel Landolsi com mais dois waza-ari. Nas quartas, a brasileira sofreu estrangulamento feito pela japonesa Yoko Ono. Com isso, Portela foi para a repescagem e acabou derrotada pela irlandesa Meghan Fletcher, por imobilização. Ela terminou na sétima posição.

Rafael Macedo venceu as duas primeiras lutas, ao superar o sul-coreano Mon e o alemão Eduard Trippel. Nas oitavas, o brasileiro foi eliminado pelo atleta da Mongólia, Gantulga, que venceu nas punições.

Apesar dos resultados, Maria Portela e Rafael Macedo garantiram um lugar no Jogos de Tóquio, pois estão entre os 18 primeiros do ranking mundial. Ketleyn Quadros, Larissa Pimenta e Eric Takabatake, outros brasileiros que disputaram o Mundial, também vão para o Japão.

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) vai anunciar oficialmente a equipe olímpica no próximo dia 16 de junho.