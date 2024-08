Esporte Maria Clara Pacheco cai diante de chinesa e é eliminada nas quartas do taekwondo

Maria Clara Pacheco foi eliminada nas quartas de final da categoria até 57kg no torneio olímpico de taekwondo nesta quinta-feira nos Jogos de Paris-2024. A lutadora brasileira de 21 anos e medalhista de bronze no Mundial de 2023 foi derrotada pela chinesa Luo Zongshi, de virada, por 2 a 1.

A brasileira venceu na estreia a australiana Stacey Hymer por 2 a 0 e teve chance a disputar a repescagem, mas a chinesa foi derrotada na semifinal pela sul-coreana Yujin Kim por 2 a 1. Se a algoz tivesse chegado à disputa do ouro, Maria Clara Pacheco teria chance de brigar pela medalha de bronze.

Representante brasileiro na categoria até 68kg, Edival Pontes foi derrotado na estreia por Zaid Kareem por 2 a 1, mas ainda tem chance de medalha, já que o jordaniano chegou à final do peso. Vice-campeão mundial em 2022, Edival enfrenta o turco Hakan Recber nesta quinta às 14h53 (de Brasília).

BRASILEIRA VAI À REPESCAGEM NO WRESTLING

Única representante do Brasil no wrestling, Giullia Penalber venceu RcKaela Maree Ramos Aquino, de Guam, por 2 a 0 na estreia da categoria até 57kg da luta livre. Na sequência, porém, a brasileira foi superada por 5 a 0 por Anastasia Nichita, da Moldávia, nas quartas.

Na semifinal, Nichita venceu a chinesa Hong Kexin, resultado que levou brasileira para a repescagem. Giullia enfrenta a alemã Sandra Paruszewski nesta sexta-feira, às 6h (de Brasília).