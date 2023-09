Esporte Marcus D’Almeida brilha em final e conquista a Copa do Mundo de tiro com arco

O brasileiro Marcus DAlmeida conquistou, nesta segunda, a Final da Copa do Mundo de tiro com arco em Hermosillo, no México. A competição reuniu os oito melhores atletas da temporada e o atual número 1 do ranking não decepcionou. Na decisão, ele superou o sul-coreano Lee Woo-seok e levantou o troféu do torneio pela primeira vez na carreira. Completando o pódio, Mauro Nespoli ficou com o bronze.

Além do troféu, ele engordou a conta bancária ao embolsar a premiação de 30 mil francos suíços (algo em torno de R$ 167 mil). A Copa do Mundo de tiro com arco encerra uma série de cinco campeonatos realizados ao longo da temporada de 2023.

Considerada a segunda principal competição da modalidade, a Copa do Mundo é o título mais importante da carreira do arqueiro brasileiro. Antes disso, ele tinha sido medalha de prata nesta competição em 2014, além do vice-campeonato mundial em 2021 e do bronze no Mundial de 2023.

O caminho para o primeiro lugar teve início com um 6 a 2 sobre o moldavo Dan Olaru, nas quartas de final. Em seguida, ele superou o italiano Mauro Nespoli nas semifinais em uma disputa acirrada. O triunfo sobre o medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio só foi definido no shoot-off. Com um 6 a 5, DAlmeida se garantiu na final.

Na disputa decisiva, diante do sul-coreano Lee Woo-seok, o brasileiro teve um começo avassalador e abriu 4 a 0 de vantagem. No entanto, ele permitiu a reação, viu o adversário empatar o confronto em 4 a 4, e só no final conseguiuse recuperar para vencer o confronto em 6 a 4 e garantir a medalha de ouro. O título veio com um tiro de pontuação máxima na última tentativa

Esta é a primeira vez que o Brasil tem um atleta vencendo a etapa final da Copa do Mundo de tiro com arco. Por ter medalhado no Mundial deste ano, Marcos já garantiu uma vaga para Paris-2024. O excelente desempenho o credencia como um dos favoritos ao pódio no ano que vem.