Esporte Marcus D’Almeida aposta em conexão com Ana Luiza Caetano por brilho nas duplas do tiro com arco

Melhor arqueiro do mundo no último ano, Marcus D’Almeida chega à Paris confiante não apenas em brilhar na prova individual, mas também em fazer grande parceria com Ana Luiza Caetano na dupla mista olímpica. Os brasileiros apostam na conexão que está sendo boa na preparação.

Ambos já desembarcaram em Paris e participaram da Cerimônia de Boas-vindas. A dupla teve informações sobre Esporte Seguro, acesso às três instalações da Base, alimentação e outros serviços que são oferecidos pelo Time Brasil como preparação física, mental, fisioterapia, massoterapia e área médica.

“Tem que ter conexão com a dupla e dar suporte. Saber que cada tiro é um tiro. Cada um está no seu mundo, mas podemos nos ajudar. Tem essa particularidade. Alguém acaba tendo que estar no domínio da situação. Isso é importante para a dupla. Ela tem a garra. Às vezes eu sou muito frio e ela está com a garra mais ativa”, afirmou Marcus D’Almeida, que disputará sua terceira olimpíada da carreira.

Ana Luiza chega confiante após levar a medalha de ouro no Sul-Americano de 2024, no individual e também por equipe mista, e mostrou confiança no trabalho realizado em dupla com Marcus.

“É a minha etapa favorita dos Jogos. Sempre fui da competição por equipes. O Marcus me criou. Ele que me ensinou muita coisa que eu sei do esporte”, revelou. “Ele me transmite uma tranquilidade e segurança. Posso chegar tranquila e fazer o meu”, completou a atleta, estreante em Jogos Olímpicos.

Apesar de ser a primeira olimpíada de Ana Luiza, a dupla já vem atuando faz um tempo junta e somou resultados importantes recentemente, conquistando a medalha de bronze na Copa do Mundo de Medellín, em 2022, além dos títulos no Campeonato Pan-Americano de 2024, também em Medellín, do Campeonato Sul-americano de 2024, em Maricá e do Mundial Militar de 2024, em Bangladesh.