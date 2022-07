Esporte Marcus D’Almeida sobe para o 4º lugar do ranking mundial de tiro com arco

Marcus Vinícius D’Almeida assumiu a quarta colocação do ranking mundial de tiro com arco, a sua melhor posição na carreira, após conquistar a Copa do Mundo de Paris, realizada no último final de semana. A confirmação veio da própria federação, a World Archery.

Com 24 anos, Marquinhos, como é carinhosamente chamado, passou por sete adversários para conquistar a Copa do Mundo, incluindo três campeões olímpicos, dentre eles, Mete Gazoz, e dois atletas sul-coreanos, principal força da modalidade.

Na disputa pelo ouro, Marcus Vinícius D’Almeida encarou Kim Je Deok. O sul-coreano esteve à frente em praticamente toda a disputa, mas o brasileiro conseguiu levar para o desempate e acertou o centro do alvo para confirmar o seu primeiro título na Copa do Mundo.

A vitória rendeu ao brasileiro 90 pontos no ranking mundial, o que lhe fez ganhar duas posições, superando ainda mais a melhor colocação de sua carreira e ultrapassando o norte-americano Brady Elison e o italiano Mauro Nespoli, dois medalhistas olímpicos.

O brasileiro tem agora 250.5 pontos no ranking mundial, atrás apenas do turco Mete Gazoz, com 270, do espanhol Miguel Garcia, com 280,5, e do sul-coreano Kim Woojin, com 285.