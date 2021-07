Marcos Rocha reforça Palmeiras contra o Santos e Abel deve fazer mudanças

Novo líder do Brasileirão, o Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira na Academia de Futebol, horas depois da vitória por 2 a o sobre o Grêmio que lhe alçou à primeira colocação. O time alviverde começou os trabalhos de olho no clássico com o Santos, sábado, às 16h30, no Allianz Parque, pela 11ª rodada, e deve jogar o confronto com mudanças. Marcos Rocha retorna de suspensão e reforça a equipe.

A comissão técnica de Abel Ferreira comandou uma atividade tática e técnica para os atletas que não atuaram contra o Grêmio e os que entraram no decorrer do jogo. Os titulares na partida fizeram um trabalho de recuperação física na parte interna do CT, como é de praxe.

O grupo disputou um coletivo de cerca de uma hora com o reforço de alguns jovens da base e do grupo de apoio. Gabriel Veron, Pedrão e Dudu novamente participaram de todo o treinamento, mas ainda há cautela quanto ao retorno do jovem atacante após lesão muscular e às reestreias do defensor e do ídolo palmeirense.

Abel evitou estipular um prazo para a reestreia de Dudu, que vai depender de sua condição física. Ele voltou aos trabalhos no CT em 1º de julho e já treina com o grupo desde o início da semana, bem como Pedrão. Ambos foram liberados pela Fifa para atuarem antes da abertura da janela internacional, em agosto.

“O Dudu pode jogar em todas as posições. Pode jogar como 11, 10, ou 7. Até ao meu lado, no banco. Jogador de muita qualidade. Volta com muita vontade, casou há pouco tempo. Agora é recuperar. Vão ter que esperar jogo a jogo para ver quando ele estará pronto para jogar”, limitou-se a dizer o treinador, que sempre enfatiza que a força do elenco é a grande estrela da equipe. A última partida oficial de Dudu foi há quase dois meses.

O treinador não poderá contar por um bom tempo com Gabriel Menino, que se apresentou à seleção olímpica e disputará os Jogos de Tóquio. Rony e Luan, que se queixaram de dores diante do Grêmio, podem ser desfalques diante do Santos. Certo é que Marcos Rocha retorna de suspensão e reassume seu lugar na lateral direita. É provável que Abel, por conta do desgate de alguns atletas, faça mais mudanças do que o previsto.

O Palmeiras encerra a preparação para o clássico com o treino com a presença dos titulares na tarde desta sexta. Com quatro vitórias consecutivas no Brasileirão, a equipe tem 22 pontos e lidera o torneio porque leva vantagem no número de vitórias em relação ao vice-líder Red Bull Bragantino.